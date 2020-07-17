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Назван продукт, который защищает от рака
Источник материала: ОНТ
Защитить организм от развития онкологических заболеваний, а также нормализовать работу кишечного тракта поможет капуста брокколи. Об этом
Специалист отметила, что брокколи является самым полезным сортом капусты. Она содержит витамины B9, C, а также бета-каротин. При этом брокколи содержит маленькое количество калорий - всего 34 ккал на 100 граммов. Таким образом, данный вид капусты можно сочетать с рыбой или мясом, не опасаясь за фигуру.
За счёт высокого содержания клетчатки брокколи нормализует работу кишечника. Это, в свою очередь, защищает организм от онкологических заболеваний. Помимо этого, регулярное употребление брокколи способствует продлению молодости.
Диетолог советует употреблять капусту в полусыром виде. Для её приготовления достаточно 3-4-минутной тепловой обработки на пару. Ещё один полезный способ приготовления данного вида капусты - это бланширование.
Однако специалист отметила, что брокколи может оказать негативное влияние на здоровье людей, страдающих гипотириозом.
фото: zira.uz
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Защитить организм от развития онкологических заболеваний, а также нормализовать работу кишечного тракта поможет капуста брокколи. Об этом сообщает РИА Новости со...
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