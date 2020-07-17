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Назван продукт, который защищает от рака

17.07.2020 11:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван продукт, который защищает от рака
Защитить организм от развития онкологических заболеваний, а также нормализовать работу кишечного тракта поможет капуста брокколи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога Светлану Фус. 

Специалист отметила, что брокколи является самым полезным сортом капусты. Она содержит витамины B9, C, а также бета-каротин. При этом брокколи содержит маленькое количество калорий - всего 34 ккал на 100 граммов. Таким образом, данный вид капусты можно сочетать с рыбой или мясом, не опасаясь за фигуру. 


За счёт высокого содержания клетчатки брокколи нормализует работу кишечника. Это, в свою очередь, защищает организм от онкологических заболеваний. Помимо этого, регулярное употребление брокколи способствует продлению молодости. 

Диетолог советует употреблять капусту в полусыром виде. Для её приготовления достаточно 3-4-минутной тепловой обработки на пару. Ещё один полезный способ приготовления данного вида капусты - это бланширование.

Однако специалист отметила, что брокколи может оказать негативное влияние на здоровье людей, страдающих гипотириозом.


фото: zira.uz


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Защитить организм от развития онкологических заболеваний, а также нормализовать работу кишечного тракта поможет капуста брокколи. Об этом сообщает РИА Новости со...
 
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