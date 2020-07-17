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В России спустили на воду подводный ракетоносец четвертого поколения

17.07.2020 11:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А («Борей-А») «Князь Олег» выведен в четверг из эллинга северодвинского «Севмаша». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу предприятия.


Подлодка типа «Борей». Фото: topwar.ru

«Сегодня, 16 июля, на АО «ПО «Севмаш» (входит в АО «ОСК») состоялась торжественная церемония вывода из эллинга ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Олег», — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в мероприятии приняли участие представители органов власти, Минобороны, ВМФ, Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), «Севмаша», ЦКБ морской техники «Рубин», правительства Архангельской области.

«Вывод корабля из эллинга Севмаша — завершение значимого этапа в строительстве атомной подводной лодки (АПЛ). Серийный атомный подводный крейсер «Князь Олег» построен по усовершенствованному проекту «Борей-А» и принадлежит к четвертому поколению атомоходов, созданных для ВМФ России. Проектант — «ЦКБ МТ «Рубин», — подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что головная подлодка проекта 955А «Князь Владимир» после приема в состав ВМФ 3 июля прибыла в главную базу подводных сил Северного флота Гаджиево.

От первых трех «Бореев» (подводных крейсеров «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах») крейсера проекта 955А отличаются меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием. Субмарины проектов 955 и 955А разработаны ЦКБ морской техники «Рубин». Каждая из них несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

 
 
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Субмарина несет до 16 баллистических ракет «Булава».
 
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