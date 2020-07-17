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Опережаем соседей. Стало известно, когда в Беларуси появится 5G сеть

17.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Опережаем соседей. Стало известно, когда в Беларуси появится 5G сеть

Сеть 5G может появиться в Беларуси к концу 2021 – началу 2022 года, об этом сообщил начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Минсвязи Дмитрий Корзун, пишет СБ.

Ожидается, что 5G сеть предоставит пользователям много новых возможностей.

— Назову основные преимущества. Прежде всего, скорость передачи данных увеличится до 100 раз. Так скорость к абоненту будет достигать 10 Гбит/с, а от него в сторону базовой станции до 5 Гбит/с. Увеличится и количество устройств, которые одновременно смогут работать в сети: до миллиона на один километр квадратный. Причем такие устройства не критичны к задержкам при передаче данных и имеют автономный источник питания, позволяющий им работать до 10 лет. Минимальная задержка при передаче сигнала сократится с 10 миллисекунд до 1. Плюс снизится стоимость эксплуатации и энергопотребления сетей, — рассказал Дмитрий Корзун.

Также начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Минсвязи сравнил продвижение технологии 5G в Беларуси и в других странах:

— Сегодня Беларусь и другие европейские страны находятся примерно в одинаковом состоянии с точки зрения подготовки к внедрению связи пятого поколения. Что касается государств СНГ, то здесь мы даже опережаем партнеров. Если брать, к примеру, Литву, Латвию, Польшу, то реально мощные коммерческие сети там следует ожидать не раньше 2022 года. Что касается наших соседей с юга и востока, то у них пока тоже нет практических решений по внедрению 5G.


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Сеть 5G может появиться в Беларуси к концу 2021 – началу 2022 года, об этом сообщил начальник управления электросвязи и
 
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