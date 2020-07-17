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БРСМ открывает 8 онлайн-приёмных

17.07.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В преддверии важного общественно-политического события в Беларуси самая массовая молодёжная организация страны открывает 8 онлайн-приёмных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работу они начнут уже 17 июля на официальных интернет-сайтах организации и по принципу одного окна.  

БРСМ открывает 8 онлайн-приёмных

Их главная задача – оказать максимальное содействие в решении проблемных вопросов жителей страны, обратившихся за помощью. Для этого необходимо лишь заполнить предложенную форму и изложить суть проблемы.  

Все обращения граждан, независимо от места проживания, автоматически регистрируются и будут рассмотрены специалистами в самые кратчайшие сроки.   

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Новости Беларуси. В преддверии важного общественно-политического события в Беларуси самая массовая молодёжная организация страны открывает 8...
 
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