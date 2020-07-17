Пожар на корабле ВМС США: на ликвидацию понадобилось 6 дней

Источник материала: ОНТ

Шесть дней понадобилось, чтобы ликвидировать пожар на американском военном корабле.

Во время тушения лёгкие травмы получили около 60 моряков и спасателей. Десантный корабль, пришвартованный для технического обслуживания, загорелся в воскресенье. На борту были 160 человек. Два судна по соседству пришлось эвакуировать. Сейчас военные пытаются оценить сумму ущерба. Между тем, американский контр-адмирал заявил, что этот прецедент на общей боеготовности флота никак не скажется.

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