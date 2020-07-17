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Пожар на корабле ВМС США: на ликвидацию понадобилось 6 дней
Источник материала: ОНТ
Шесть дней понадобилось, чтобы ликвидировать пожар на американском военном корабле.
Во время тушения лёгкие травмы получили около 60 моряков и спасателей. Десантный корабль, пришвартованный для технического обслуживания, загорелся в воскресенье. На борту были 160 человек. Два судна по соседству пришлось эвакуировать. Сейчас военные пытаются оценить сумму ущерба. Между тем, американский контр-адмирал заявил, что этот прецедент на общей боеготовности флота никак не скажется.
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Шесть дней понадобилось, чтобы ликвидировать пожар на американском военном корабле. Во время тушения лёгкие травмы получили около 60 моряков и спасателей....
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