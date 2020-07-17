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На последних детальных снимках Солнца заметили пятно, похожее на тихоходку

17.07.2020 12:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

NASA и ESA представили последние детальные снимки Солнца, сделанные зондом Solar Orbiter. Так, на фото можно разглядеть «костры» — миниатюрные вспышки, происхождение которых неизвестно. Но внимание зрителей вместо этого привлекло пятно, похожее по форме на тихоходку. Об этом пишет Live Science.


Фото: Solar Orbiter/EUI Team/ESA & NASA; CSL, IAS, MPS, PMOD/WRC, ROB, UCL/MSSL

Когда Европейское космическое агентство (ESA) и NASA представили на пресс-конференции последние снимки Солнца, некоторые зоркие зрители заметили небольшое темное пятно на поверхности звезды. Главный исследователь миссии, физик Дэвид Бергманс отметил тогда, что это пятно похоже на тихоходку — крошечное создание, известное своей живучестью. При наступлении неблагоприятных условий тихоходки способны на годы впадать в состояние анабиоза, выносить при этом невероятные нагрузки, а при наступлении благоприятных условий — довольно быстро оживать.

Но темное пятно на самом деле является дефектом изображения, объяснил Бергманс. В дальнейшем оно будет убрано при обработке.

Зонд Solar Orbiter запустили в феврале — он нес оборудование для съемки детальных изображений Солнца. Первые снимки миссии уже выявили интригующие новые солнечные особенности, которым ученые дали «сумасшедшие имена», такие как «костры, темные волокна и призраки».

 
 
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