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Let It Out: исландское турагентство запустило сайт для создания своего крика

17.07.2020 12:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Покричи на вершине исландской горы и «Выпусти это наружу» - Let It Out – проект с таким названием запустило одно из исландских турагентств.

Любой желающий может зайти на страницу сайта и, нажав кнопку, начать кричать. Записанный крик будет воспроизведён через динамик на фоне живописных пейзажей «ледяной страны». Причём, можно выбрать один из семи регионов, где и прозвучит ваш голос. Если же возможность «выпустить это наружу» не помогла, сайт советует обратиться за профессиональной психологической помощью.

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Покричи на вершине исландской горы и «Выпусти это наружу» - Let It Out – проект с таким названием запустило одно из исландских турагентств. Любой желающий может зайти...
 
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