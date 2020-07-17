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В Viber появится новая функция: в сообществах можно будет «Отреагировать» на любой пост

17.07.2020 12:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Viber появится новая функция: в сообществах можно будет «Отреагировать» на любой пост

В приложении Viber появится функция «Отреагировать» в сообществах. С ее помощью пользователи смогут по-новому «лайкать» контент. Новую функцию представили 17 июля – во Всемирный день эмодзи.

 Опция работает следующим образом: пользователю сервиса необходимо будет зажать значок сердечка рядом с любым сообщением и выбрать один из предложенных вариантов эмоций. Благодаря линейке реакций появится возможность поделиться своим мнением о любом контенте, опубликованном в сообществе. Отправитель же сможет увидеть реакцию на свою запись. Для этого он должен будет нажать на сообщение и выбрать опцию «Информация», после чего появятся все оставленные мнения.

Функция «Отреагировать» будет доступна в Viber для iOS и Android в ближайшие несколько недель. По ссылке https://youtu.be/bWlfyosUDi4 можно посмотреть, как она работает. 


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В приложении Viber появится функция «Отреагировать» в сообществах. С ее помощью пользователи смогут по-новому «лайкать» контент. Новую функцию представили 17 июля –...
 
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