В Viber появится новая функция: в сообществах можно будет «Отреагировать» на любой пост

Источник материала: ОНТ

В приложении Viber появится функция «Отреагировать» в сообществах. С ее помощью пользователи смогут по-новому «лайкать» контент. Новую функцию представили 17 июля – во Всемирный день эмодзи.

Опция работает следующим образом: пользователю сервиса необходимо будет зажать значок сердечка рядом с любым сообщением и выбрать один из предложенных вариантов эмоций. Благодаря линейке реакций появится возможность поделиться своим мнением о любом контенте, опубликованном в сообществе. Отправитель же сможет увидеть реакцию на свою запись. Для этого он должен будет нажать на сообщение и выбрать опцию «Информация», после чего появятся все оставленные мнения.

Функция «Отреагировать» будет доступна в Viber для iOS и Android в ближайшие несколько недель. По ссылке https://youtu.be/bWlfyosUDi4 можно посмотреть, как она работает.





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