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Стал настоящим героем. Мальчик защитил младшую сестру от нападения собаки

17.07.2020 12:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мальчик защитил свою младшую сестру от нападения собаки. Поступок ребёнка вызвал такой резонанс, что малыша похвалили даже знаменитости.

Как сообщает KSL.com, 9 июля 6-летний Бриджер Уолкер играл вместе с 4-летней сестрой на заднем дворе в городе Шайенн, штат Вайоминг. В какой-то момент к девочке направилась собака.

Стал настоящим героем. Мальчик защитил младшую сестру от нападения собаки
Фото: instagram.com/nicolenoelwalker 

Бриджер встал перед псом, чтобы отвлечь внимание на себя. Собака бросилась на мальчика. Когда животное ослабило хватку, ребёнок побежал к сестре и отвёл её в безопасное место. Затем подоспели взрослые, которые усмирили пса, вызвали «скорую» и оказали Уолкеру первую помощь.

В больнице пациенту наложили более чем 90 швов, операция длилась почти два часа. Тётя Бриджера, Николь, рассказала об этой истории на странице в Instagram. Многие знаменитости, в числе которых актёры «Мстителей», похвалили ребёнка за храбрость.

Стал настоящим героем. Мальчик защитил младшую сестру от нападения собаки
Фото: instagram.com/nicolenoelwalker 

Вскоре стало известно, что годовалую немецкую овчарку, напавшую на мальчика, собираются усыпить. Родители ребёнка сказали, что они бы не хотели этого. По их мнению, было бы лучше, если бы хозяева собак внимательнее следили за своими питомцами.

Стал настоящим героем. Мальчик защитил младшую сестру от нападения собаки
Фото: instagram.com/nicolenoelwalker 

Сейчас Бриджер уже выписан из больницы и чувствует себя хорошо. Также мальчику удалось пообщаться с исполнителем роли Капитана Америки Крисом Эвансом, чему ребёнок был безмерно рад.

Ранее мы рассказывали о другом случае заботы. Ребёнок успокоил младшего брата, чтобы он не разбудил родителей своим плачем – здесь подробности.

Люди в материале: Бриджер Уолкер, Bridger Walker, Крис Эванс, Chris Evans

 
 
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Мальчик защитил свою младшую сестру от нападения собаки. Поступок ребёнка вызвал такой резонанс, что малыша похвалили даже знаменитости. Как сообщает KSL.com, 9 июля...
 
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