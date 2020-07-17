Как не отравиться грибами

Источник материала: Горецкий вестник

Каждый грибной сезон грибники оставляют все неотложные дела и устремляются в ближайший лес. К сожалению, нередко после этих походов случаются отравления грибами.

Многие забывают, что сбор грибов требует к себе серьезного и внимательного отношения. Даже один ошибочно выбранный гриб может стать причиной тяжёлого пищевого отравления. Чтобы избежать такой ошибки, которая может стать фатальной, необходимо хорошо изучить общие признаки грибов и знать характерные отличия ядовитых видов. Следует помнить, что характерные признаки могут отсутствовать у некоторых экземпляров, например, белые хлопья на шляпке мухоморов могут смыться сильным дождём, шляпка бледной поганки, срезанная у самого верха, не позволяет заметить кольцо.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что и съедобные грибы при неблагоприятных экологических условиях (вдоль автодорог, рядом с вредными промышленными предприятиями, химическими комбинатами и т.д.) накапливают в высоких концентрациях ртуть, свинец, кадмий, другие тяжелые металлы и тогда становятся опасными для здоровья. В старых грибах наряду с полезными веществами часто имеются продукты разложения белков, пагубно влияющие на организм человека. Поэтому пригодными для пищи являются только сравнительно молодые грибы.

Поэтому при сборе и приготовлении грибов нужно придерживаться несколько простых правил, чтобы себя обезопасить:

-собирайте в лесу только те грибы, о которых Вы точно знаете, что они съедобны;

-грибы, которые Вы не знаете или которые вызывают сомнения, не следует употреблять в пищу и пробовать на вкус, тем более в сыром виде;

-не следует собирать старые, перезрелые, червивые грибы. Они как правило, содержат токсические продукты жизнедеятельности личинок насекомых или распада белков и других соединений;

-не собирайте грибы, даже заведомо съедобные, в городских парках, скверах, дворах, а также вдоль автомобильных и железных дорог. Грибы накапливают ядовитые вещества и становятся непригодными в пищу;

-для сохранения свежести грибов необходимо собирать их в корзину. Не рекомендуется собирать в оцинкованные ведра, полиэтиленовые пакеты, так как в них нет доступа воздуха, повышается температура, что приводит к порче грибов с образованием токсичных продуктов разложения;

-грибы — продукт скоропортящийся, поэтому нельзя хранить свежие грибы более суток, даже в холодильнике, а солёные и маринованные грибы более года;

-никогда не покупайте на рынке грибные консервы, герметично закрытые крышками в домашних условиях, а также сухие грибы, грибную икру и т.д;

Помните, что даже съедобные грибы при неправильном приготовлении и хранении могут стать несъедобными и токсичными. Поэтому грибы предварительно отваривают, отвар сливают, грибы промывают и только после этого можно жарить или варить.

И главное — во всех случаях отравлений после употребления грибов надо срочно обратиться к врачу, чем раньше будет госпитализирован пострадавший, тем больше шансов на благоприятный исход.

Врач-гигиенист Горецкого райЦГЭ Татьяна Лукьянова