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"Я не боюсь ОМОН и автозака": как себя вести, если на улице прицепились силовики

17.07.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

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"Я не боюсь ОМОН и автозака": как себя вести, если на улице прицепились силовики
Пока Лукашенко у власти, с насилием со стороны силовиков может столкнуться каждый белорус, даже если он до этого никогда не интересовался политикой, а просто "проходил мимо" или оказался в не то время не в том месте, тем более, что нынешний глава Совбеза, а ранее министр обороны Равков уже пообещал, что армия будет защищать не народ, а "цепляющегося за власть синеющими пальцами" Лукашенко.

В Минске и других городах страны продолжаются мирные акции, когда сотни и тысячи людей выходят на улицы и площади. Затем эти акции неизбежно разгоняются ОМОНом, а сотни задержанных отдают под суд. The Village Беларусьсобрал советы, как себя вести, если вы собрались на акцию и если вас все-таки задержали.

Хочу выйти на площадь/проспект — это вообще законно?

МВД сообщает:

Участвовать или не участвовать в массовом мероприятии, какой-либо акции — это право гражданина. Но в случае участия в несанкционированном массовом мероприятии любой человек может быть привлечен к "установленной законом ответственности".

Выходить на улицы и площади по своим делам или просто прогуляться — законно. Но, к сожалению, очень часто ОМОНовцы считают, что вы не просто так прогуливаетесь, а сознательно выстраиваетесь в очереди, следуете подсказкам телеграм-каналов и снимаете милицию на видео.

Я все-таки решил пойти на акцию. Как себя обезопасить?

Побывавшие «на сутках» рассказывают, что в изоляторе временного содержания холодно, поэтому на всякий случай изучите прогноз погоды на несколько дней вперед и оденьтесь согласно погоде.

Обязательно возьмите паспорт: тогда хотя бы вас не смогут задерживать дольше установленного срока для выяснения личности. Также захватите те бумаги, которые подтверждают: задерживать «на сутки» вас не имеют права. 


По статье 6.7 Кодекса об административных правонарушениях, административный арест не может применяться к беременным женщинам, инвалидам І и ІІ группы, женщинам и одиноким мужчинам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, к лицам, имеющим на иждивении инвалидов І группы, к лицам, осуществляющим уход за престарелыми, достигшими восьмидесятилетнего возраста и к некоторым другим.

Правозащитники категорически не советуют иметь при себе предметы, которые в случае задержания могут быть расценены как орудия преступлений. В их числе колющие и режущие предметы, легковоспламеняющиеся вещества, газовые баллончики.

Участники акций говорят: полезно в мессенджерах включить функцию «поделиться локацией в реальном времени». Даже если вас задержат и запретят пользоваться телефоном, ваше местоположение будет обновляться у того, с кем вы поделились координатами. Функция работает в Telegram и WhatsApp. Инструкция, как включить функцию, приведена здесь.

Меня хватают какие-то непонятные мужики — это вообще законно?

МВД ответило на обращения беларусов, где те спрашивали, почему их массово задерживали во время массовых мероприятий избирательной кампании. Причем задерживали непонятные люди в штатском.

Ведомство поясняет: обычно милиционеры работают в своей форме, но могут также и в гражданской. Обычно милиционеры обязаны представляться, но могут хватать людей и отправлять их в автозак и без этих условностей.


Меня хватают какие-то непонятные мужики и тащат в автозак — а что делать-то?

Правозащитник Валентин Стефанович разъясняет:

 — Я не рекомендую оказывать физическое сопротивление, если задержание проводят люди в штатском. Потом найдутся свидетели, которые будут утверждать, что эти люди представлялись, а вы умышленно совершили насильственные действия в отношении работника милиции при осуществлении им служебных обязанностей. А это уже статья Уголовного кодекса.

Опасно не только самому отбиваться от ОМОНовцев, но и помогать драться другим задержанным. Напомним, на четверых парней, которые попытались отбиться от ОМОНовцев 14 июля в Минске, завели уголовное дело.

Участники акций говорят, что если сцепиться локтями, то омоновцам будет намного сложнее выхватывать людей из толпы.

Журналистка Адарья Гуштын советует:

 — Если вас задерживают, громко кричите свое имя и фамилию. Правозащитники, журналисты и просто прохожие смогут сообщить про задержание вашим родственникам, ведь милиция будет молчать, а узнать, в каком суде будут рассматривать дело, тот еще квест.

Полезно снимать на видео все, что происходит, даже задержания: ведь милиция в этот момент исполняет свои служебные обязанности, а значит, съемка не запрещена.

Важно постараться зафиксировать все детали — время, количество тех, кто задерживает, их особые приметы, звание и имя старшего группы. Если получится, в автозаке взять координаты тех, кто оказался вместе с вами и может выступить свидетелем. 

А после доставки в отделение милиции надо требовать оказания медпомощи и постараться зафиксировать наличие побоев прибывшей медбригадой. Надо иметь в виду, что медицинскую помощь оказывают гражданские врачи, которые приезжают по вызову, и с ними можно попытаться передать информацию правозащитникам и родным.


А вот меня уже задержали — что теперь делать-то?

Адвокат Мария Колесова-Гудилина собрала небольшую памятку, что делать в случае задержания.

Первое — и самое главное в такой ситуации, постарайтесь все же не теряться и, насколько возможно, держите себя в руках. Главное — не нужно при этом произносить необдуманных слов, одним словом — не давать повода ищущим повода. Лучше вообще молчать.

Вы можете уточнить, кто и по какому поводу вас задержал, и если вам не дали внятный ответ, не представились, или вы действительно не понимаете, что произошло, и не совершали каких-либо преступных деяний, — можете одной-двумя фразами выразить свое несогласие.

Требуйте адвоката! Если вы подозреваете, что вас могут задержать, то заключите договор с адвокатом, которому доверяете. Сообщите родственникам его/ее контактные данные.

Немедленно после задержания вам обязаны предоставить копию постановления о задержании, копию постановления о возбуждении уголовного дела (если оно возбуждено) или копию постановления о признании вас подозреваемым.

Согласно ст. 115 УПК орган, ведущий уголовный процесс и осуществивший задержание, обязан в течение 12 часов с момента фактического задержания уведомить кого-либо из совершеннолетних членов его семьи или близких родственников либо предоставить возможность такого уведомления самому задержанному.

А задержать вообще надолго могут?

Мария Колесова-Гудилина разъясняет: вас могут задержать на срок до 3 часов при совершении административного правонарушения или для установления личности. Этот срок может быть продлен до 72 часов, если вас задерживают за правонарушение, за которое предусмотрен арест/депортация или если вы в состоянии опьянения или выраженного психического расстройства и представляете опасность. 

Срок исчисляется с момента задержания, а не с момента доставления в отделение милиции. При доставлении в отделение милиции настаивайте на немедленной фиксации задержания в специальном журнале с указанием времени фактического задержания.

Согласно п. 8 ст. 41 УПК по вашему ходатайству вас обязаны в течение 24 часов с момента фактического задержания допросить следователь с участием адвоката.

Задержание и содержание под стражей (в просторечии — арест) — две большие разницы. Последнее — это мера пресечения. Она может применяться только с постановления следователя и с санкции прокурора. 

С момента фактического задержания вы автоматически становитесь подозреваемым, а значит, с этого момента вы имеете право на помощь адвоката (ч. 2 ст. 45 УПК) и не несете никакой правовой ответственности за дачу показаний, отказ от дачи показаний, дачу заведомо ложных показаний.


Дают подписать протокол и еще какие-то бумаги. Подписывать?

Правозащитник Валентин Стефанович говорит:

 — Если вы не согласны с протоколом об административном нарушении, то в объяснении отразите свою позицию, укажите, почему не согласны с протоколом, при каких обстоятельствах были задержаны, обратите внимание на место и время задержания, укажите возможных свидетелей, которые могут подтвердить ваши доводы.

Мария Колесова-Гудилина дополняет:

 — Внимательно читайте документы, которые вам предлагается подписать. При составлении протокола вы вправе записывать свои показания собственноручно — и лучше делать именно так или тщательно проверять, что пишет с ваших слов сотрудник милиции.

Подписывайте каждую страницу. Не подписывайте пустые протоколы, а если соответствующие графы протокола не заполнены, поставьте в них прочерк.

При несогласии с протоколом не отказывайтесь его подписывать — это никак не повлияет на юридическую силу документа. Лучше собственноручно укажите свою позицию (как было дело), замечания и жалобы и подпишите.

Потребуйте выдачи копии протокола, если вам ее не вручили. Сверьте копию с оригиналом. Если найдете несоответствия — отметьте это в протоколе и потребуйте внести в протокол исправления.


Правозащитник Сергей Устинов дает еще несколько советов:

 — Что бы вам ни говорили дознаватели — мол, сознайся, дадут условное заключение, — потом невозможно будет ничего изменить. То есть, обещают нечто там потом, но признаться надо уже сейчас. А, главное, меру наказания устанавливает суд. Опер в кабинете не может вам ничего гарантировать. Свои обещания он потом легко сможет аннулировать, а вот вы уже протокол со своим признанием уничтожить не сможете. Не заявишь же на суде: «А мне оперативник Иванов обещал, что вы назначите лишь условное наказание».

Если вы все же себя оговорили и дали такие показания, при следователе надо всякий раз об этом заявлять, показывать следы побоев, обращать внимание. Потому что суд, если этого нет в материалах дела, ваши запоздалые жалобы в расчет брать не станет.

Беларуска, которая впервые попала «на сутки», рассказывала:

 — Мне сказали, что если подпишу протокол, то меня отпустят домой, а если нет, то меня отправят до суда сидеть в ИВС с бомжами. На часах было 4 утра, и выбор был очевиден. В протоколе с моих слов написали только то, что я узнала об акции из соцсетей и пришла поучаствовать. Но я все равно подписала, чтобы пойти домой.

Я слышал, в отделении милиции задержанных избивают и пытают. Как себя вести?

Правозащитник Сергей Устинов подробно рассказывал, как пытают в отделениях милиции и тюрьмах и можно ли что-то с этим поделать.

 — Во время пыток ни в коем случае не следует драться или пытаться давать сдачи. Потому что это будет расценено как насилие в отношении сотрудников милиции. А это дает им карт-бланш на дальнейшие пытки: мол, он применил к нам насилие — ну, и мы соответственно, применили спецсредства — но только потому, что он не подчинялся.

Но это не значит, что надо лечь ничком и молча терпеть. Надо как можно сильнее кричать, и чем сильнее, тем лучше, потому что все эти дела боятся огласки. Может быть, кто-то услышит и среагирует на это. Тут нет такого постулата, что, мол, «мужику позорно кричать». Чем больше вы молчите, тем больше вас будут избивать. 

Все люди по-разному реагируют на боль. У человека может быть слабое сердце, от боли может случиться приступ. Так и говорите: у меня больное сердце, у меня недостаточность, у меня такая-то болезнь, я инвалид такой-то группы, я могу умереть. Перекроете мне доступ кислорода — я умру у вас в кабинете, кто будет отвечать? Никто не хочет при исполнении получить у себя труп на стуле. Поэтому, не прибегая к насилию в отношении сотрудников милиции, донесите им информацию о своем здоровье.

Не стоит и крушить мебель, пытаться выбить, скажем, стулом окно, чтобы привлечь внимание: могут возбудить еще и уголовное дело за порчу имущества.

Мой родственник пошел на акцию и не вернулся. Что делать, куда обращаться?

Если вы уверены, что ваш родственник пошел на акцию, участников давно разогнали и похватали в автозаки, а он так и не вернулся домой, — возможно, его тоже повязали.

Мария Колесова-Гудилина советует, как поступать в таких случаях:

- Успокоиться.

- Сообщить максимально в соцсетях, что человека задержали/пропал (может, кто-то видел).

- Обзванивать РУВД и ЦИП (центр изоляции правонарушителей). Если человек в определенном РУВД, если есть возможность — ехать туда, стучать и узнавать, задержан или нет. 

Если человека не отпустили в течении 3 часов, то, вероятнее всего, повезут в ЦИП. Звонить опять в ЦИП, за каким РУВД закреплен (важно, чтобы понимать, какой будет суд).

Если задержан вечером, то суд будет на следующий день. Лучше всего приехать к 9.00 в суд, чтобы узнавать, кто рассматривает. Я бы, конечно, искала адвоката, который будет в суде требовать участия.

Человека могут задержать до суда и отправить в центр изоляции правонарушителей (ЦИП) или изолятор временного содержания (ИВС). Позвоните туда и попробуйте узнать. Телефоны в Минске:

ЦИП: 372-73-80

ИВС: 372-74-11


Узнать, поступило ли дело вашего родственника в суд, можно в канцелярии суда по делам об административных правонарушениях. Телефоны районных судов Минска и суда Минского района:

Заводской район: 330-51-08

Ленинский район: 374-63-68

Московский район: 227-01-88

Октябрьский район: 374-64-13

Партизанский район: 358-64-20

Первомайский район: 285-73-39

Советский район: 272-48-73

Фрунзенский район: 308-91-18

Центральный район: 226-01-76

Суд Минского района: 373-04-88, 374-04-87

Телефонный код Минска: +375-17 (также можно набирать 8-017), такой же код и у суда Минского района.

Куда жаловаться и есть ли надежда на суд?

Ваше дело необязательно может дойти до суда: многих задержанных отпускают уже в отделении милиции или возле него. Но это не значит, что раз пронесло, то можно просто так пускать все на самотек. Если вас били, отбирали вещи, унижали, применяли пытки и так далее — надо жаловаться.

Правозащитник Сергей Устинов уверен:

 — Интернет-пространство, онлайн-СМИ, соцсети дают хорошую возможность привлечь побольше внимания. Только нет смысла писать заявление на сотрудников милиции в том же самом отделении милиции. Нужно или идти в местную прокуратуру, и если остались следы побоев — брать направление на судебно-медицинскую экспертизу; возможно — идти в больницу, вызывать скорую помощь. Полезно сфотографировать все следы побоев. И заявлять везде: в прокуратуре, в скорой, — что вас избили в отделении милиции.

Все это нужно делать как можно быстрее. Уже через два, через три дня — это не то, так что следы побоев надо снимать сразу же. 

Даже если вам потом уже подумалось, что удары были не такими уж и сильными, что не стоит с этим возиться, — помните, что организм у каждого индивидуальный, и вы не знаете, как он отреагирует на побои через какое-то время. А вдруг откажет какой-нибудь орган? 

Даже если не осталось видимых следов избиения (например, когда бьют бутылкой с водой по голове), все равно надо заявлять.

Правозащитник Валентин Стефанович советует: свою позицию лучше и в протоколе указать, и повторить в суде — тем самым вы покажете, что ваша позиция изначально была такой, что вы ничего не сочиняете на ходу, пытаясь избежать ответственности.

Адвокат может стать вашим реальным помощником в суде. Но есть нюанс.

 — Если в рамках уголовного процесса к задержанному вызывают дежурного адвоката, то в административном процессе это не работает, такой практики просто нет, — комментирует правозащитник. — Исключение — если у вас заранее уже было заключено соглашение с адвокатом. Единственное место, где появляется защитник, это суд. В начале процесса, когда судья ознакомит вас с правами, следует заявить ходатайство, чтобы ваши интересы представлял адвокат. Настойчиво попросите, чтобы это ходатайство было отображено в протоколе судебного заседания. Судья должен объявить перерыв в судебном процессе и предоставить вам время для заключения соглашения с адвокатом.


Тем не менее, стоит оставаться реалистами. Как правило, слова милиционеров суд почти всегда расценивает как правду, а слова обвиняемых — как попытки «отмазаться». Даже если милиционер не может вспомнить никаких подробностей задержания, путается в показаниях или врет, а на стороне обвиняемого — показания свидетелей и видеозаписи, — обвиняемого зачастую признают виновным.

Свежий случай: Дмитрий Холупко в одиночку катался на велосипеде в центре Минска, его задержали без объяснения причин, причем Дмитрий сам помог погрузить велосипед в милицейскую машину. 

На суде свидетель, он же милиционер, задержавший Дмитрия, — Сергей Осколков, — вообще говорил, что обвиняемый шел пешком, без велосипеда, но зато «громче всех кричал и хлопал». 

Дмитрий Холупко попросил суд запросить видео с Октябрьской площади, чтобы устранить противоречие, однако суд отказал. В итоге велосипедист получил 10 суток ареста.
 
Теги: Минск
 
 
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