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Напоминаем! С понедельника в Солигорске начнётся первый этап отключения горячей воды.
17.07.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
1 июля 2020 16:00 2751
Напоминаем! С понедельника в Солигорске начнётся первый этап отключения горячей воды.
Плановое отключение горячего водоснабжения в Солигорске начнется с 6 июля. Первая очередь отключения горячего водоснабжения пройдет с 6 июля 2020 года по 19 июля 2020г.
Первыми под двухнедельное отключение попадут жители домов, запитанных от ТЭЦ “Минскэнерго”. Продолжительность отключения горячего водоснабжения составит 2 недели и пройдет в два этапа.Во избежание аварийных ситуаций необходимо отключить принадлежащие вам теплоиспользующие установки.
ул. К. Заслонова, дома № 47, 53, 55, 57, 57б, 59, 59б, 61, 63, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 81, 83, 85, 93, 93а, 95;
Подготовил Максим НОВИЦКИЙ.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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1 июля 2020 16:00 2751 Напоминаем! С понедельника в Солигорске начнётся первый...
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