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«Люди засиделись дома». Что говорят жители Витебска на «Славянском базаре – 2020»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. 17 июля «Славянский базар» проходит под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, день начинается с церемонии памяти.
Не обойдется День Союзного государства и без собственной концертной программы. В Летнем амфитеатре «Фонограф-Симфо-Джаз» под руководством Сергея Жилина выступит с программой «Живая музыка кино». Этот концерт будет одним из самых ярких в истории 29-го Международного форума.
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Джазовые вечера на «Славянском базаре» наконец выйдут на большие площадки. Впрочем, весь Витебск в эти дни – одна сплошная праздничная локация. Люди продолжают черпать хорошее настроение на улицах города.
Екатерина Руснак, жительница Витебска:
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Новости Беларуси. Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. 17 июля «Славянский базар» проходит под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24...
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