Лукашенко предложил пускать в президенты лишь отслуживших. Кто из глав стран Европы был в армии

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает: в новой Конституции надо прописать, что президентом можно стать только после службы в армии. Об этом глава государства заявил 16 июля во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. 42.TUT.BY посмотрел, какие европейские президенты служили в вооруженных силах, а какие нет.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Своим нововведением, если оно случится, Лукашенко вполне может войти в историю — в большинстве Конституций современных стран о том, что глава государства обязательно должен отслужить, ничего нет. Обычно от кандидата в президенты требуют, чтобы он был не младше определенного возраста (как правило, 35 лет), имел гражданство страны, которую хочет возглавить и проживал в ней определенное количество лет.

В прежние времена от лидеров государств, что демократических, что авторитарных, факт службы в армии тоже не требовался. Во Второй мировой антигитлеровскую коалицию возглавляли Франклин Рузвельт (не служил), Иосиф Сталин (не служил, но в годы Гражданской войны в России получил большой опыт военно-политического руководства) и Уинстон Черчилль (служил). Противостояли им лидеры Адольф Гитлер (служил), Бенито Муссолини (служил) и японский премьер Хидэки Тодзио (служил). Факт военной службы всех лидеров странам Оси, впрочем, не помог.

Кто из европейских президентов служил в армии

Теперь присмотримся к современным европейским президентам. Сам Александр Лукашенко в армии служил, причем, по сути, дважды — сначала срочную в погранвойсках в Бресте (1975−77 гг.), а затем в качестве замполита танковой роты (1980−1982 гг.).

Теперь посмотрим на остальных европейских лидеров. Сразу стоит оговориться: даже если страна является парламентской или парламентско-президентской республикой, мы рассматриваем факт службы именно президента (а не премьера или канцлера) — это делается, чтобы избежать путаницы. Исключение — только для монархий, так как там президента нет вовсе, поэтому, если страну возглавляет монарх, то мы проверяли, служил или не служил премьер-министр.





Среди крупнейших и наиболее богатых стран Европы со служившими президентами негусто. Однако президент первой экономики еврозоны, Германии — Франк-Вальтер Штанмайер — служил в Люфтваффе (ВВС армии ФРГ, не путайте с люфтваффе Третьего рейха). Он даже дослужился до капрала.

Президент Франции Эммануэль Макрон достиг призывного возраста как раз во второй половине девяностых годов, когда тогдашний лидер Жак Ширак отменил обязательный призыв во французскую армию. Поэтому сам Макрон не служил.

Президент Италии, потомственный политик Серджо Маттарелла, с юности начал выступать на политической арене и в армию не попал. В Швейцарии президентский пост занимает женщина, Симонетта Соммаруга — она также не проходила военную службу.

Еще несколько крупнейших европейских экономик сохранили монархический строй правления. Однако монархия, традиционно связанная с военной службой, также не балует нас большим количеством служивших премьеров. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон в армии не служил, премьер Испании Педро Санчес и его нидерландский коллега Марк Рютте — тоже.

Пост премьер-министра Бельгии занимает Софи Вильямс, первая женщина на этой должности. Службу в армии она не проходила. То же можно сказать о премьере Дании — Метте Фредериксен обошлась без армейской службы, как и ее норвежская коллега Эрна Сульберг. А вот глава правительства Швеции Стефан Лёфвен в 1976−77 годах служил в качестве специалиста по боеприпасам на авиабазе Ямтланд.

Австрийский президент Александр ван дер Беллен несколько раз проходил медкомиссию для службы в бундесхеере (так называется армия Австрии), но каждый раз признавался негодным. Через некоторое время вопрос со службой для будущего президента оказался закрытым. В Греции президентский пост занимает Катерина Сакелларопулу, в армии она не служила, как и президенты Мальты Джордж Велла и Португалии Марселу Ребелу де Соуза. Об армейской службе президента Исландии Гвюдни Йоуханнессона также ничего не известно.

Ирландский президент Майкл Дэниэл Хиггинс может похвастаться «партизанской» родословной, его отец был лейтенантом повстанческой Ирландской республиканской армии. Но сам Хиггинс в армии не служил. Зато финский президент Саули Ниинистё отслужил два года, причем ради службы прервал обучение на юридическом факультете.

Перейдем к Восточной Европе. Здесь процент проходивших воинскую службу лидеров несколько выше. Про Александра Лукашенко мы уже написали. Что касается наших соседей, то здесь выделяется, безусловно, президент России Владимир Путин — разведчик со стажем, дослужившийся до подполковника (звание полковника запаса он получил уже в конце 90-х, когда давно не работал в силовых структурах). Тем не менее, срочную службу в армии российский президент не проходил.

Владимир Зеленский, президент Украины, в армии не служил. Пресс-служба Минобороны Украины заявляла , что Зеленский уже в 2014—2015 годах уклонялся от призыва по мобилизации, и ему были отправлены четыре повестки.

Судя по открытым источникам, литовский президент Гитанас Науседа армейской службы не проходил. Латвийский лидер Эгилс Левитс — тоже (когда ему было 17 лет, будущий президент Латвии с семьей эмигрировал из СССР в Западную Германию, и, таким образом, не послужил ни в Советской армии, ни в бундесвере). Никаких сведений нет и о том, что польский президент Анджей Дуда имел какое-либо отношение к срочной службе. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд также не служила.

Среди всех европейских лидеров самое непосредственное отношение к армии имеет, конечно, президент Болгарии Румен Радев. Кадровый офицер, он закончил старейшее высшее военное учебное заведение в стране (военную академию имени Георгия Раковского), дослужился до генерал-майора и командовал болгарскими ВВС.

Служил и румынский президент Клаус Йоханнис — известно, что он провел девять месяцев на службе в Вооруженных силах Румынии в Тимишоаре. А вот об армейской службе молдавского лидера Игоря Додона ничего не известно.

Чешский президент Милош Земан призывался, но не попал в армию по состоянию здоровья. Его словацкая коллега Зузана Чапутова не служила, а венгерский президент Янош Адер прошел срочную службу в городе Калоча.

На Балканах, несмотря на то, что распад бывшей Югославии сопровождался кровавой войной, служивших лидеров тоже на так много. Доподлинно известно, что президент Хорватии Золан Миланович проходил срочную службу в югославской армии — в отличие от всех его коллег.

О том, что президент Сербии Александр Вучич, президент Словении Борут Пахор, лидер Северной Македонии Стево Пендаровски и глава Черногории Мило Джуканович служили, никакой информации не имеется. Правда, Вучич бывал в действующей армии во время Боснийской войны. Нет сведений и о службе президента Албании Илира Меты.

Что касается Восточного Средиземноморья, то президент Кипра Никос Анастасиадис служил в Национальной гвардии страны. А турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прошел срочную службу в армии в 1982 году, когда ему было уже около 28 лет.

После подсчета выясняется, что количество «служивших» и «не служивших» президентов относится примерно как один к трем.