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Авария в Гомеле: образовался «паровоз» из 9 машин

17.07.2020 15:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Авария в Гомеле: образовался «паровоз» из 9 машинГомеле: образовался «паровоз» из 9 машин" class="one-news__figure-img">

В Гомеле на улице Федюниского в ДТП попали сразу 9 автомобилей, предает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла около 7:30 утра. 

Из-за несоблюдения дистанции в них врезались еще 4 машины, которые ехали сзади. Сообщается, что никто из участников ДТП не пострадал.

В Госавтоинспекции напоминают водителям о бдительности и соблюдении необходимой дистанции во время дорожного движения. Также в ГАИ напомнили, что сразу после включения аварийной световой сигнализации необходимо выставить знак аварийной остановки.

Фото: скриншот из видео УГАИ УВД 

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Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле на улице Федюниского в ДТП попали сразу 9 автомобилей, предает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Гомельского облисполкома. Авария произошла около 7:30 утра.  Из-за...
 
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