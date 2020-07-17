Авария в Гомеле: образовался «паровоз» из 9 машин

Источник материала: ОНТ

Гомеле: образовался «паровоз» из 9 машин" class="one-news__figure-img">

В Гомеле на улице Федюниского в ДТП попали сразу 9 автомобилей, предает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла около 7:30 утра.

Из-за несоблюдения дистанции в них врезались еще 4 машины, которые ехали сзади. Сообщается, что никто из участников ДТП не пострадал.

В Госавтоинспекции напоминают водителям о бдительности и соблюдении необходимой дистанции во время дорожного движения. Также в ГАИ напомнили, что сразу после включения аварийной световой сигнализации необходимо выставить знак аварийной остановки.

Фото: скриншот из видео УГАИ УВД

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