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Авария в Гомеле: образовался «паровоз» из 9 машин
Источник материала: ОНТГомеле: образовался «паровоз» из 9 машин" class="one-news__figure-img">
В Гомеле на улице Федюниского в ДТП попали сразу 9 автомобилей, предает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла около 7:30 утра.
Из-за несоблюдения дистанции в них врезались еще 4 машины, которые ехали сзади. Сообщается, что никто из участников ДТП не пострадал.
В Госавтоинспекции напоминают водителям о бдительности и соблюдении необходимой дистанции во время дорожного движения. Также в ГАИ напомнили, что сразу после включения аварийной световой сигнализации необходимо выставить знак аварийной остановки.
Фото: скриншот из видео УГАИ УВД
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В Гомеле на улице Федюниского в ДТП попали сразу 9 автомобилей, предает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Гомельского облисполкома. Авария произошла около 7:30 утра. Из-за...
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