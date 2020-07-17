Раскрыт секрет, как Кейт Миддлтон удается не выглядеть старше своих лет, соблюдая королевский дресс-код

Источник материала: ОНТ

Журналисты Daily Mail рассказали , как Кейт Миддлтон удается соблюдать королевский этикет и при этом не выглядеть старше своих лет.

Герцогиня Кембриджская не носит слишком открытые босоножки, массивные аксессуары и объемные сумки. Также время от времени она меняет некоторые детали вещей, чтобы они соответствовали нормам протокола.

Как отметил дизайнер Скотт Хеншэлл, супруга принца Уильяма использует ряд приемов, которые помогают ей не выглядеть старомодно и соответствовать моде. «Одежда, которая соответствует всем королевским правилам может визуально сделать ее старше, поэтому она следит за модной повесткой», – рассказала специалист.

В качестве примера Хеншэлл привел несколько выходов Кейт Миддлтон на публику. В одном из случаев герцогиня надела зеленое платье Dolce & Gabbana и бежевые туфли на каблуках вместо предложенных дизайнером леопардовых босоножек.

На другое мероприятие супруга принца Уильяма вышла в твидовом наряде Erdem с разрезом в области живота, при этом оголенная часть была скрыта с помощью атласного ремня винного цвета.

ФОТО: file.liga.net

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