Украинская футбольная премьер-лига: киевское «Динамо» в шаге от серебряных медалей

Источник материала: ОНТ

В украинской футбольной премьер-лиге киевское «Динамо» в шаге от серебряных медалей.

За два тура до финиша киевляне шли только на третьем месте, уступая один балл луганской «Заре». Команды встретились в Киеве в 31-м туре, и хозяева одержали победу. «Заря» забила гол уже на 3-й минуте, но затем получила три в свои ворота. За «Динамо» отличились Сергей Сидорчук и дважды Виктор Цыганков. Перед последним туром у киевского клуба 59 очков, у «Зари» - 57. Донецкий «Шахтёр» уже давно в ранге чемпиона, набрав 81 балл.

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