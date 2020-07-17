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Украинская футбольная премьер-лига: киевское «Динамо» в шаге от серебряных медалей

17.07.2020 15:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Украинская футбольная премьер-лига: киевское «Динамо» в шаге от серебряных медалей

В украинской футбольной премьер-лиге киевское «Динамо» в шаге от серебряных медалей.

За два тура до финиша киевляне шли только на третьем месте, уступая один балл луганской «Заре». Команды встретились в Киеве в 31-м туре, и хозяева одержали победу. «Заря» забила гол уже на 3-й минуте, но затем получила три в свои ворота. За «Динамо» отличились Сергей Сидорчук и дважды Виктор Цыганков. Перед последним туром у киевского клуба 59 очков, у «Зари» - 57. Донецкий «Шахтёр» уже давно в ранге чемпиона, набрав 81 балл. 

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В украинской футбольной премьер-лиге киевское «Динамо» в шаге от серебряных медалей. За два тура до финиша киевляне шли только на третьем месте, уступая один балл...
 
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