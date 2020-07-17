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«Для нас большая честь здесь находиться вместе с вами». В НОК собрались медалисты Олимпиады-80
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете состоялась встреча медалистов 22-х Олимпийских игр, которые проходили в Москве в 1980-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктор Лукашенко, первый вице-президент НОК Беларуси:
Для участников Олимпиады такая дата стала отличным поводом встретиться со старыми друзьями-спортсменами и поностальгировать о былых победах. Историй было немало, однако главное, что вспоминают ветераны спорта – ощущение гордоcти за победу, которую они принесли стране.
Леонид Тараненко, олимпийский чемпион:
Встреча закончилась чаепитием, а также вручением памятных сувениров.
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Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете состоялась встреча медалистов 22-х Олимпийских игр, которые проходили в Москве в 1980-м, сообщили в программе...
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