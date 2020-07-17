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Меган Маркл бросила любимую собаку, которой не нравился принц Гарри

17.07.2020 15:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Меган Маркл бросила любимую собаку, которой не нравился принц Гарри

Герцогиня Сассекская оставила свою любимую собаку по кличке Богарт в Канаде, потому что пес не любил принца Гарри. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.

Маркл отдала Богарта (помесь немецкой овчарки и лабрадора-ретривера) своим друзьям.

Ранее герцогиня рассказывала, что Богарт – это ее первая собака, которую она забрала из приюта для животных.

Друзья Маркл утверждают, что до знакомства с принцем она жила в Торонто, участвовала в съемках в сериале «Форс-мажоры», и очень много времени уделяла своим питмоцам, включая Бограта, заботилась о них, как о детях.

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Теги: знакомства
 
 
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Герцогиня Сассекская оставила свою любимую собаку по кличке Богарт в Канаде, потому что пес не любил принца Гарри. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник,...
 
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