В Брестском районе мотоцикл врезался в мусоровоз, два человека погибли

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 июля около часа дня в Брестском районе в аварии с мусоровозом погибли два человека.

Как сообщает МВД Беларуси, грузовик «МАЗ» двигался по трассе Р-16. Во время поворота налево мусоровоз не пропустил мотоцикл Suzuki, в результате чего произошло столкновение.



Фото: МВД Беларуси

Мотоциклист и его пассажир погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал. К месту происшествия выезжали сотрудники ГАИ и СОГ.