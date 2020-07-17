|
В Брестском районе мотоцикл врезался в мусоровоз, два человека погибли
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 июля около часа дня в Брестском районе в аварии с мусоровозом погибли два человека.
Как
Мотоциклист и его пассажир погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал. К месту происшествия выезжали сотрудники ГАИ и СОГ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 17 июля около часа дня в Брестском районе в аварии с мусоровозом погибли два человека. Как сообщает МВД Беларуси, грузовик «МАЗ» двигался по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)