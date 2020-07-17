БЖД отменит поезда между Брестом и Минском 21 и 22 июля

Источник материала: Полесская правда



В связи с проведением планового капитального ремонта железнодорожных мостов на перегонах Грицевец–Лесная и Береза Картузская–Оранчицы участка Барановичи – Брест с 8.00 21 июля до 7.00 22 июля изменен порядок проезда в сообщении Минск – Брест – Минск.

Так, отменяются из обращения поезда межрегиональных линий:

№ 651 Минск–Брест отправлением из Минска 21 июля;

№ 662 Брест–Минск отправлением из Бреста 22 июля;

№№ 725/726, 727/728, 737/738, 735/736 сообщением Минск–Брест–Минск отправлением из Минска и Бреста 21 июля;

№ 701 Минск–Брест отправлением из Минска 21 июля;

№№ 702, 736 Брест–Минск отправлением из Бреста 22 июля;

№ 735 Минск–Брест отправлением из Минска 20 июля.

Отдельные поезда сообщением Минск–Брест–Минск будут курсировать в сообщении Минск–Барановичи–Минск.

Поезд межрегиональных линий экономкласса № 661 Минск–Брест 21 июля будет следовать измененным расписанием через Барановичи–Лунинец.

Маршрут следования отдельных поездов региональных линий экономкласса сообщением Брест–Барановичи–Брест установлен в сообщении Брест–Оранчицы–Брест.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и просит заранее планировать свои поездки с учетом организации движения поездов на участке Барановичи–Брест.