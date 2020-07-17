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БЖД отменит поезда между Брестом и Минском 21 и 22 июля
17.07.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Так, отменяются из обращения поезда межрегиональных линий:
Отдельные поезда сообщением Минск–Брест–Минск будут курсировать в сообщении Минск–Барановичи–Минск.
Поезд межрегиональных линий экономкласса № 661 Минск–Брест 21 июля будет следовать измененным расписанием через Барановичи–Лунинец.
Маршрут следования отдельных поездов региональных линий экономкласса сообщением Брест–Барановичи–Брест установлен в сообщении Брест–Оранчицы–Брест.
Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и просит заранее планировать свои поездки с учетом организации движения поездов на участке Барановичи–Брест.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги в разделе «Услуги пассажирам» (pass.rw.by), с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», а также в Контакт-центре по номеру 105,
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