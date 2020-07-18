Источник материала: Новости Волковыска

В Волковысском районном отделе по чрезвычайным ситуациям прошло совещание, на котором подвели итоги оперативно-служебной деятельности отдела за 1-е полугодие 2020 года. На мероприятии присутствовал заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Иван Койта.

Об итогах работы за первое полугодие текущего года рассказал начальник Волковысского райотдела МЧС Сергей Якимович.

С отчетами также выступили заместители начальника отдела. Обсуждались положительные наработки и направления оперативно-служебной деятельности, требующие совершенствования. Заместитель начальника управления дал объективную оценку работе подразделения и акцентировал внимание на приоритетных задачах.

В завершении совещания Иван Чеславович поздравил работников с наступающим профессиональным праздником, а также вручил Почетную грамоту Гродненского областного управления МЧС водителю ПАСП-11 прапорщику внутренней службы Сергею Цуприку, грамоты Гродненского областного управления МЧС: начальнику ПАСП-13 старшему прапорщику внутренней службы Дмитрию Мелешкевичу, химику-дозиметристу отделения химической и радиационной защиты ПАСЧ-1 прапорщику внутренней службы Виктору Бутько и радиотелефонисту ПАСЧ-4 прапорщику внутренней службы Анастасии Габровской.