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Союз на равных: Мишустин и Лукашенко провели переговоры
18.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия должна быть локомотивом экономических процессов на постсоветском пространстве. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Переговоры прошли на межправительственном совете ЕАЭС в Минске. Там же обсудили и белорусско-российскую интеграцию, передает телеканал «МИР 24».
«Мы, конечно, говорим о независимой интеграции, чтобы союзные отношения были взаимными и равноправными», – заявил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
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Переговоры прошли на межправительственном совете ЕАЭС в Минске. Там же обсудили и белорусско-российскую интеграцию.
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