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Союз на равных: Мишустин и Лукашенко провели переговоры

18.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия должна быть локомотивом экономических процессов на постсоветском пространстве. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Переговоры прошли на межправительственном совете ЕАЭС в Минске. Там же обсудили и белорусско-российскую интеграцию, передает телеканал «МИР 24».

«Что касается наших отношений, вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь. Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека, россиянина и останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим. И строить мы наши союзные отношения должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю и изучал эту тему очень внимательно. Союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго», – сказал Лукашенко.

«Мы, конечно, говорим о независимой интеграции, чтобы союзные отношения были взаимными и равноправными», – заявил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Мишустин также поблагодарил белорусскую сторону за блестящую организацию заседания Евразийского межправительственного совета. Он отметил, что повестка дня была широкой, и коллеги плодотворно поработали.



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Теги: Минск
 
 
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Переговоры прошли на межправительственном совете ЕАЭС в Минске. Там же обсудили и белорусско-российскую интеграцию.
 
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