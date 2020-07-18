Ночью на площади Богушевича насмерть разбился мотоциклист

Источник материала: Tut.by

Ночью 18 июля в Минске насмерть разбился мотоциклист. Об этом сообщили в столичной ГАИ.





Установлено, что около 03.40 37-летний водитель мотоцикла Honda двигался по улице Немига со стороны улицы Короля. На кольце площади Богушевича он не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего оказался за пределами дороги.

В результате ДТП мотоциклист получил тяжелейшие травмы. Медики после проведения необходимых реанимационных мероприятий констатировали его смерть.