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Ночью на площади Богушевича насмерть разбился мотоциклист

18.07.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 18 июля в Минске насмерть разбился мотоциклист. Об этом сообщили в столичной ГАИ.


Установлено, что около 03.40 37-летний водитель мотоцикла Honda двигался по улице Немига со стороны улицы Короля. На кольце площади Богушевича он не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего оказался за пределами дороги.

В результате ДТП мотоциклист получил тяжелейшие травмы. Медики после проведения необходимых реанимационных мероприятий констатировали его смерть.

 
Теги: Минск
 
 
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Он не справился с управлением и наехал на бордюрный камень.
 
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