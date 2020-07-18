Ученые создали самое тонкое зеркало в мире

Источник материала: ОНТ

Немецкие ученые разработали самое легкое и тонкое оптическое зеркало. Оно не видимо глазом человека, так как состоит из всего одного слоя атомов. При этом отражение от разработанного зеркала видно невооруженным глазом, рассказывает журнал Nature.

Обычно в зеркалах для уменьшения веса и улучшения характеристик используются оптические стекла со специальным покрытием или полированные металлические поверхности.

Исследователи из Института квантовой оптики имени Макса Планка в Германии создали зеркальный метаматериал, состоящий из одного структурированного слоя – всего несколько сотен идентичных атомов. Атомы расположены в двумерном массиве оптической решетки, которую образовывают лазерные лучи. Уточняется, что физики добились первых экспериментальных результатов недавно появившегося направления субволновой квантовой оптики с упорядоченными атомами.

Немецкие ученые впервые смогли продемонстрировать, как один структурированный слой из нескольких сотен атомов формирует оптическое зеркало. Это делает зеркало самым легким из возможных. Разработка имеет толщину всего несколько десятков нанометров – это в тысячу раз тоньше волоса человека. Отражение от зеркала можно наблюдать невооруженным глазом.

Фото: Rui, J., Wei, D.

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