Вот, где начнется агитация за Тихановскую. Самое важное о выборах президента

Источник материала: KYKY

Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Вторая громкая новость этой недели – штаб Светланы Тихановской объединился со штабами кандидатов, которых не пропустили в бюллетень (собственно, это первая громкая новость), Бабарико и Цепкало. Так появились три главные женщины в беларуской политике – Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова.

Без сарказмов и юморов думал, что журналисты просто сожрут их, но они так круто выдержали. А Вероника Цепкало это просто готовый президент или жесткая и четкая перыая леди. Просто умницы. И да, так выглядит мужество и надежда: pic.twitter.com/dNwoITkwtn — Андрей (@JustFray) July 17, 2020

Глаз радуется смотря на Колесникову, мысли о Тихановской, но дико возбуждает Вероника Цепкало своей четкостью и дерзостью. Моя фаворитка на следующие выборы. — Дедушка (@Dedoooshka) July 17, 2020

Вчера они провели первую пресс-конференцию, где рассказали журналистам, что смогли договориться об объединении всего за 15 минут! И еще много чего интересного, о чем вы можете почитать в другом тексте KYKY .

После общения с независимыми СМИ, Вероника Цепкало, Мария Колесникова и Светлана Тихновская подали обращение телеканалу ОНТ. Если быть точнее, жалобу, которая касается сюжетов телеканала, где якобы доказывается вина определенных людей, хотя в суде те еще не были. ОНТ уже ответил : выкатил пресс-релиз, в котором уточнил, что подобное обращение можно рассмотреть «как давление на журналистов». И попытался пошутить, цитируем: «Уверены, что уже через месяц земля очистится настолько, что исчезнут штабы несостоявшихся кандидатов, но большинство из нас узнает об этом, только когда грустные политтехнологи начнут искать новую работу».

Ресторатор Вадим Прокопьев, который сейчас находится в Турции, записал еще одно видеообращение к Александру Лукашенко. В своем первом послании Прокопьев относительно сдержанно требовал от Лукашенко либо извинений за якобы сказанное им оскорбительное слово, либо участия в дуэли, а вот во втором риторика ресторатора стала в сто тысяч раз жестче и радикальнее. Посмотрите, как на нее среагировали беларусы .

БРСМовцев с пикета Лукашенко затравили в соцсетях и они обратились за помощью в милицию. Теперь правоохранители устанавливают личности тех, кто писал нелицеприятные вещи членам БРСМ – всего под это дело попали 50 человек.

Лукашенко встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Среди прочего они обсудили и выборы в Беларуси. Лукашенко сказал премьеру: «Мы еще с вами поговорим один на один, обменяемся некоторыми мнениями и вопросами. Я вам расскажу о том, что происходит у нас сейчас в этот электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется».

Стало известно, где пройдет первый предвыборный пикет кандидата Светланы Тихановской. Он состоится сегодня, 18 июля, в Могилеве – на площадке у ледового дворца на ул. Гагарина с 15:00 до 19:00.

Лето в Беларуси – по-настоящему жаркое. Мирные акции в стране проходят одна за одной, но в итоге все они превращаются в мероприятие с массовыми задержаниями. Чтобы вы знали, как себя вести в подобной стрессовой ситуации, KYKY написал подробную инструкцию, что делать при задержании и на суде .

В списке кандидатов в президенты – пять человек. Вот они:

действующий президент Александр Лукашенко;

Светлана Тихановская, которая объединила усилия со штабами Бабарико и Цепкало;

экс-депутат Анна Канопацкая;

сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;

председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Ключевые даты

Выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.