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Вот, где начнется агитация за Тихановскую. Самое важное о выборах президента
Источник материала: KYKY>
Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.
Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех
Вторая громкая новость этой недели – штаб Светланы Тихановской объединился со штабами кандидатов, которых не пропустили в бюллетень (собственно, это первая громкая новость), Бабарико и Цепкало. Так появились три главные женщины в беларуской политике – Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова.
Вчера они провели первую пресс-конференцию, где рассказали журналистам, что смогли договориться об объединении всего за 15 минут! И еще много чего интересного, о
После общения с независимыми СМИ, Вероника Цепкало, Мария Колесникова и Светлана Тихновская подали обращение телеканалу ОНТ. Если быть точнее, жалобу, которая касается сюжетов телеканала, где якобы доказывается вина определенных людей, хотя в суде те еще не были. ОНТ
Ресторатор Вадим Прокопьев, который сейчас находится в Турции, записал еще одно видеообращение к Александру Лукашенко. В своем первом послании Прокопьев относительно сдержанно требовал от Лукашенко либо извинений за якобы сказанное им оскорбительное слово, либо участия в дуэли, а вот во втором риторика ресторатора стала в сто тысяч раз жестче и радикальнее.
БРСМовцев с пикета Лукашенко затравили в соцсетях и они обратились за помощью в милицию. Теперь правоохранители
Лукашенко встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Среди прочего они обсудили и выборы в Беларуси. Лукашенко сказал премьеру: «Мы еще с вами поговорим один на один, обменяемся некоторыми мнениями и вопросами. Я вам расскажу о том, что происходит у нас сейчас в этот электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется».
Стало известно, где пройдет первый предвыборный пикет кандидата Светланы Тихановской. Он состоится сегодня, 18 июля, в Могилеве – на площадке у ледового дворца на ул. Гагарина с 15:00 до 19:00.
Лето в Беларуси – по-настоящему жаркое. Мирные акции в стране проходят одна за одной, но в итоге все они превращаются в мероприятие с массовыми задержаниями. Чтобы вы знали, как себя вести в подобной стрессовой ситуации, KYKY написал
В списке кандидатов в президенты – пять человек. Вот они:
Ключевые даты
Выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.
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Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные...
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