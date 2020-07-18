Авария на ГЭС в Карелии: в местную реку вылилось 200 кг технического масла

Источник материала: ОНТ

В Карелии в результате аварии на ГЭС в пятницу произошел выброс технического масла в реку Онду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Это произошло около 13:40. Позже вдоль берега реки появились характерные сгустки масляных пятен.

По данным пресс-службы МЧС, всего в воду попало 200 килограмм технического масла.

«Ставятся боновые заграждения для предупреждения возможного загрязнения водозабора поселка Идель», - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что под режим чрезвычайной ситуации разлив с учетом объемов не попадает.

Фото: mfame

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram