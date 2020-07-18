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Авария на ГЭС в Карелии: в местную реку вылилось 200 кг технического масла

18.07.2020 12:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Авария на ГЭС в Карелии: в местную реку вылилось 200 кг технического масла

В Карелии в результате аварии на ГЭС в пятницу произошел выброс технического масла в реку Онду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Это произошло около 13:40. Позже вдоль берега реки появились характерные сгустки масляных пятен.

По данным пресс-службы МЧС, всего в воду попало 200 килограмм технического масла.

«Ставятся боновые заграждения для предупреждения возможного загрязнения водозабора поселка Идель», - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что под режим чрезвычайной ситуации разлив с учетом объемов не попадает.

 

 

Фото: mfame

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В Карелии в результате аварии на ГЭС в пятницу произошел выброс технического масла в реку Онду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС....
 
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