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Авария на ГЭС в Карелии: в местную реку вылилось 200 кг технического масла
Источник материала: ОНТ
В Карелии в результате аварии на ГЭС в пятницу произошел выброс технического масла в реку Онду. Об этом пишет
Это произошло около 13:40. Позже вдоль берега реки появились характерные сгустки масляных пятен.
По данным пресс-службы МЧС, всего в воду попало 200 килограмм технического масла.
Там добавили, что под режим чрезвычайной ситуации разлив с учетом объемов не попадает.
Фото: mfame
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В Карелии в результате аварии на ГЭС в пятницу произошел выброс технического масла в реку Онду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС....
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