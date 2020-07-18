Легендарный преступник из Елизово выйдет на свободу в 2047 году. Жёсткий приговор он отказался обжаловать

Напомним, 22 апреля судебная коллегия Минского областного суда признала 42-летнего Сергея Богдашова виновным в умышленном убийстве, совершенном в 2008 году. Об этом преступлении ничего не было известно, а жертва — минчанин Игорь Лустов, 1964 г.р., числился без вести пропавшим.





...Свою криминальную славу Богдашов обрел 29 мая 2009 года, когда бежал прямо из суда в Жодино. Случилось это после его последнего слова, в котором он признал свою вину в трех десятках краж и якобы раскаялся. Суд удалился в совещательную комнату, а обвиняемый под конвоем отправился в ИВС. Как уставлено следствием, в 14:40 он напал на начальника ИВС Жодинского ГОВД, завладел его табельным пистолетом Макарова с 16 патронами и скрылся. Как позже стало известно, он угнал в Смолевичском районе автомобиль и уехал на нем в Россию.





В бегах Богдашов совершил десятки краж из элитных домов в Псковской, Ленинградской и Московской областях. Ущерб потерпевшими оценивался в несколько сотен тысяч долларов. Попался беглец в июле 2014 года. Вор возвращался после очередной удачной кражи, но не сумел перепрыгнуть через металлический забор, напоролся на штырь и повис. В таком виде его застал и задержал наряд вневедомственной охраны, патрулировавший поселковые улицы. Полученная травма оказалась тяжкой, и белорусу ампутировали правую ногу выше колена.





В отношении Богдашова в России было вынесено три приговора, его осудили на 13 лет лишения свободы. Потом наступила очередь белорусского правосудия. Богдашова этапировали из РФ в Беларусь для следствия и суда.





В 2018 году в Жодино вора приговорили к 14 годам заключения за побег из-под стражи, нападение на начальника ИВС и другие преступления. После приговора Богдашова должны были вернуть России для отбытия наказания. А он вдруг написал с полдюжины явок с повинной, признавшись в совершенных в Беларуси преступлениях: кражах оружия, угоне мотоцикла и автомобиля, вооруженном разбое на автозаправке и убийстве человека, у которого купил пистолет и автомат Калашникова. Пистолет он продал своему знакомому в Елизово, а автомат спрятал на чердаке родительского дома. Там его и нашли следователи. Хуже оказалось с продавцом этого оружия, которого Богдашов заподозрил в сотрудничестве с милицией, хитростью вывез за город и убил. Труп с помощью своего подельника закопал. Однако в ходе следствия останки минчанина не смогли найти. Дело ушло в суд без тела.





Минский областной суд признал Сергея Богдашова виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), совершенном с целью скрыть другое преступление. На основании п. 8 ч. 2 ст. 139 УК ему назначили наказание в виде шения свободы на срок 15 лет. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и приговору суда Жодино от 7 августа 2018 года окончательно Богдашову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.





Как оказалось, со своей участью обвиняемый смирился, и приговор не обжаловал. Дело в Верховном суде рассматривалось по протесту Генпрокуратуры, представитель которой просил приговор изменить в части определения сроков нахождения Богдашова под стражей, когда его этапировали в Беларусь. По мнению надзорной инстанции, областной суд неверно их определил. Возможно, с юридической стороны момент существенный, однако для судьбы самого обвиняемого сегодня это вопрос не принципиальный.





Богдашков в настоящее время находится в минском СИЗО, а общение суда с ним проходило с помощью видеоконференцсвязи. На большом экране было видно, что Богдашов сидит за столом в небольшом помещении, похожем на клетку. Рядом с ним стояли костыли. Мужчина так и не понял суть протеста прокуратуры, а потому на вопрос судьи затруднился ответить и произнес:









«Приговор Минского облсуда не обжаловал, с приговором согласен».

Один из судей попытался у него выяснить, что его заставило написать явку с повинной и признаться в убийстве. На что Богдашов философски ответил: «Все тайное должно стать явным». Также мужчина пояснил, что признание сделал добровольно, без давления со стороны правоохранителей.





Так же стало известно, что Богдашов в России написал ходатайство о его переводе в Беларусь для дальнейшего отбытия наказания. На непротокольный вопрос судьи, где лучше отбывать наказание — в России или Беларуси, обвиняемый ответил: «Здесь живут мои родственники».





Под занавес заседания председательствующий сообщил, что суд удаляется в совещательную комнату и постановление будет оглашено через час. Однако через некоторое время в зал зашла секретарь и сообщила, что свое решение коллегия объявит утром в понедельник. Примечательно, что в ходе перерыва видеосвязь с СИЗО не прерывалась. Было видно, что Богдашов что-то шепчет, сидя бьет поклоны и крестится.





В интервью телеканалу ОНТ мужчина заявил, что раскаяться во всех грехах он решил из-за веры в Бога. Похоже, страшит его не земной суд. В то же время, как стало известно из выступления прокурора, Богдашов должен выйти на свободу в 2047 году в возрасте 69 лет. Возможно, к нему будет применена амнистия или УДО, но на сегодняшний день расклад такой, что общий срок белоруса составляет 33 года. Сперва он должен отбыть свой 13-летний срок в России, потом его вернут в Беларусь, где почти с ноля начнется его 20-летний срок. Поэтому несколько спорных месяцев, проведенных им под стражей во время нахождения в Беларуси для проведения следствия и суда, сегодня выглядят мелочью по сравнению с перспективой выйти на свободу дряхлым одноногим стариком.



















