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Во Франции произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла

18.07.2020 13:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. 18 июля около половины восьмого утра по местному времени (8:30 по мск) загорелся собор святых Петра и Павла в Нанте.

Как сообщает Le Monde, в настоящее время пожар локализован, но ещё не ликвидирован. Предполагается, что спасатели будут тушить пламя и устранять последствия происшествия до конца дня.

По словам начальника пожарной охраны генерала Ролана Ферлея, загорание произошло в той части церкви, где расположен большой орган. Музыкальный инструмент полностью уничтожен, а балкон под ним повреждён и может обрушиться.

«Но сценарий Нотр-Дам-де-Пари нам не грозит», – уточнил Ферлей.

О происшествии на своей странице в Twitter написал президент Франции Эммануэль Макрон.

«После Нотр-Дама загорелся собор Святых Петра и Павла в самом сердце Нанта. Поддержим наших пожарных, которые рискуют, чтобы спасти эту готическую жемчужину города герцогов», – сказал президент Франции.

Стоит отметить, что раньше в соборе святых Петра и Павла уже случался пожар. В 1972 году огнём была разрушена значительная часть несущих конструкций, церковь была закрыта на три года.

Напомним, в прошлом году 15 апреля во Франции загорелся собор Парижской Богоматери. В результате происшествия обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция, сгорела крыша строения. Вот так выглядел храм утром 16 апреля.

Кстати, пчёлам, которые жили на крыше ризницы собора Нотр-Дам-де-Пари, удалось уцелеть. И медоносные насекомые отлично себя чувствуют – здесь подробнее.

Люди в материале: Эммануэль Макрон, Emmanuel Macron, Laurent Ferlay, Ролан Ферлей

 
 
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Новости Франции. 18 июля около половины восьмого утра по местному времени (8:30 по мск) загорелся собор святых Петра и Павла в Нанте. Как сообщает Le Monde, в настоящее...
 
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