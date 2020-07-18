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На знаменитый дом на Мясникова вернули лепнину. Как вам результат?

18.07.2020 15:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Старинный дом на Мясниковаа, 76 был знаменит своим красивым балконом, привыкли за последние десятилетия минчане и к бирюзовым тонам на фасаде. Во время капремонта его перекрасили, а лепнину сняли и увезли на реставрацию. На днях декор вернули и уже можно оценить, что получилось.


Дом на Мясникова, 76 — часть застройки ХІХ-ХХ веков, историко-культурная ценность. Здание находится по соседству со знаменитым «Домом фото».


Дом на Мясникова, 76 до ремонта. Фото: Виктория Герасимова, TUT.BY

В доме с «самым красивым балконом» несколько лет длился капремонт. Специалисты обнаружили, что лепнина — в плохом состоянии. Элементы декора были уже не родными, родом из 1990-х, объяснял Андрей Карпук, который осуществлял авторский надзор за работами.


Проржавел и декоративный элемент под балконом, который называют «кастрюля».


Накануне Европейских игр 2019 всю лепнину сняли, а дом покрасили в новый цвет — известное здание стояло без украшений больше года.


Одни минчане паниковали и требовали у местных властей вернуть лепнину, другие опирались на обещание, что все вернётся. На протяжении последнего месяца здание скрывали строительные леса, сейчас их убрали. Судя по всему, работы завершены.



История этого дома никогда не была простой. Его построили в конце XIX века, он был двухэтажный, с мезонином и фронтоном по центру.


В начале ХХ века здесь было приходское училище, позже здание передали Минскому еврейскому добровольному обществу, которое решило организовать женскую гимназию. После революции дом частично отдали под жилье. В 1960-х и 1980-х годах к дому пристроили третий этаж, потом еще один подъезд, а потом и четвертый этаж.

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Старинный дом на Мясникова, 76 был знаменит своим красивым балконом, привыкли за последние десятилетия минчане и к бирюзовым тонам на фасаде. Во время капремонта...
 
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