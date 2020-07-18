В Карелии в реку вылилось 200 кг технического масла

Источник материала: СТВ

Новости России. В Карелии в реку Онду попало 200 килограммов технического масла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Вдоль береговой линии реки были обнаружены сгустки масляных пятен. В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы. Они ставят боновые заграждения для предупреждения возможного загрязнения водозабора поселка Идель.





В российском МЧС говорят, что произошедшее «ни под один режим чрезвычайной ситуации не попадает».