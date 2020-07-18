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В Карелии в реку вылилось 200 кг технического масла

18.07.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Карелии в реку Онду попало 200 килограммов технического масла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Карелии в реку вылилось 200 кг технического масла

Вдоль береговой линии реки были обнаружены сгустки масляных пятен. В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы. Они ставят боновые заграждения для предупреждения возможного загрязнения водозабора поселка Идель.

В Карелии в реку вылилось 200 кг технического масла

В российском МЧС говорят, что произошедшее «ни под один режим чрезвычайной ситуации не попадает».

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Новости России. В Карелии в реку Онду попало 200 килограммов технического масла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вдоль береговой линии реки были...
 
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