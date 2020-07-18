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Мотоциклист разбился ночью в Минске
Источник материала: ОНТ
Ночью в столице в результате аварии погиб мотоциклист. Об этом
Там сообщили, что примерно в 3:40 ночи водитель мотоцикла «Хонда» ехал по улице Немига со стороны улицы Короля.
Доехав до кольца площади Богушевича, мужчина потерял управление, наехал на бордюр и выехал с дороги.
Прибывшие на место медработники пытались проводить реанимационные действия, однако спасти 37-летнего мотоциклиста не удалось. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Ночью в столице в результате аварии погиб мотоциклист. Об этом пишет Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Там сообщили, что примерно в 3:40 ночи водитель мотоцикла...
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