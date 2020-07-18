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Мотоциклист разбился ночью в Минске

18.07.2020 15:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мотоциклист разбился ночью в Минске

Ночью в столице в результате аварии погиб мотоциклист. Об этом пишет Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Там сообщили, что примерно в 3:40 ночи водитель мотоцикла «Хонда» ехал по улице Немига со стороны улицы Короля.

Доехав до кольца площади Богушевича, мужчина потерял управление, наехал на бордюр и выехал с дороги.

Прибывшие на место медработники пытались проводить реанимационные действия, однако спасти 37-летнего мотоциклиста не удалось. Обстоятельства произошедшего выясняются.


Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Ночью в столице в результате аварии погиб мотоциклист. Об этом пишет Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Там сообщили, что примерно в 3:40 ночи водитель мотоцикла...
 
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