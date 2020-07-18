ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Главная героиня фильма «Мой парень – ангел». Как сейчас выглядит и чем занимается Анна Старшенбаум

18.07.2020 16:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Однажды девушка, которая не верит в чудеса, пытается спасти кота. Но попытка проваливается, животное спокойно самостоятельно возвращается в квартиру, а его спасительница падает на ангела.

Вам это ничего не напоминает? Конечно, это российский фильм «Мой парень – ангел» с Анной Старшенбаум в главной роли. Кинокартина получила от критиков не слишком высокие оценки, но зрителям понравилась история о простой девушке и её необычном друге.

Главная героиня фильма «Мой парень – ангел». Как сейчас выглядит и чем занимается Анна Старшенбаум
Фото: кадр из фильма «Мой парень – ангел» 

С момента выхода фильма на экраны прошло уже больше 8 лет, поэтому мы решили узнать, чем сейчас занимается главная героиня этой кинокартины.

Анна родилась 26 апреля 1987 года в Москве. Девушка поступала в ГИТИС, но бросила вуз и пошла работать. Первым успехом Старшенбаум стала мелодрама «Детям до 16», благодаря которой актриса получила четыре награды.

Главная героиня фильма «Мой парень – ангел». Как сейчас выглядит и чем занимается Анна Старшенбаум
Фото: instagram.com/starshenbaum_anna 

Среди зрителей Анна стала известна после выхода кинокартины «Мой парень – ангел». Далее последовали съёмки в сериале «Кости», где Старшенбаум сыграла художника и компьютерного графика Полину Никольскую.

Главная героиня фильма «Мой парень – ангел». Как сейчас выглядит и чем занимается Анна Старшенбаум
Фото: instagram.com/starshenbaum_anna 

Позже актриса снялась в сериалах «Психологини» и «Дипломат», которые пусть и не стали очень популярными, но увеличили число фанатов актёрского мастерства Анны. Сейчас артистка снимается в фильме «Ты меня слышишь?»

Главная героиня фильма «Мой парень – ангел». Как сейчас выглядит и чем занимается Анна Старшенбаум
Фото: instagram.com/starshenbaum_anna 

Что касается личной жизни, в 2009 году Старшенбаум вышла замуж за российского актёра Алексея Бардукова. В ноябре 2011 года у пары родился сын, которого назвали Иваном. В 2017 году пара рассталась.

Главная героиня фильма «Мой парень – ангел». Как сейчас выглядит и чем занимается Анна Старшенбаум
Фото: instagram.com/a_bardukov 

Главная героиня фильма «Мой парень – ангел». Как сейчас выглядит и чем занимается Анна Старшенбаум
Фото: instagram.com/a_bardukov 

Стоит также отметить, что актриса придерживается аюрведической системы питания. У неё есть много правил, но если попытаться описать кратко: ешьте, когда голодны; готовьте сами; используйте пряности; не спешите.

Главная героиня фильма «Мой парень – ангел». Как сейчас выглядит и чем занимается Анна Старшенбаум
Фото: instagram.com/starshenbaum_anna 

Кстати, недавно мы рассказывали про Анастасию Сиваеву. Как сейчас поживает актриса, которая сыграла Дашу Васнецову в «Папиных дочках», читайте здесь.

Люди в материале: Анна Старшенбаум, Алексей Бардуков, Иван Бардуков

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Однажды девушка, которая не верит в чудеса, пытается спасти кота. Но попытка проваливается, животное спокойно самостоятельно возвращается в квартиру, а его...
 
Новости дня
Новости разные
 
В участке его прозвали «новеньким». Полицейские арестовали кенгуру в штате Флорида
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика