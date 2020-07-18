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Рабочие каникулы: молодежь в Беларуси активно вступает в студотряды

18.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Трудовое лето. В Беларуси в самом разгаре студотрядное движение. Молодые люди во время каникул подрабатывают на стройках, в кафе, помогают на сельхозпредприятиях, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Будущая профессия Анны – инженер-технолог. Но каждое лето студентка превращается в слесаря-сборщика. Фразу «Еще наработаешься» ей говорят постоянно. Но девушка думает иначе и уже в третий раз возвращается на завод бытовой техники.

«Летом, когда делать уже нечего и не знаешь, чем себя занять, хочется пойти на работу. Самой себя обеспечить, заработать деньги. Это хороший вариант», – говорит участница студенческого отряда Анна Бородач.

За восьмичасовой рабочий день нужно прикрепить тысячи деталей. Для каждой модели холодильника – разные сборочные операции. В спецовках к конвейеру становятся будущие управленцы, экономисты, бухгалтеры. Привлекает не только заработок.

«Если должность будет руководящая, то я лучше пойму, как работают люди, как работает производство. Потому что сам в свое время стоял на линии, за станком, и работал», – отмечает участник студенческого отряда Максим Крук.

Такая помощь для завода существенна. Летом объемы производства увеличиваются на 40%. За три месяца там поработают около 800 студентов. Качество продукции не пострадает.

«Студент, попадая в производственный цикл, закрепляется за наставником, проходит пятидневный адаптационный период, сдает экзамен и только потом допускается к работе», – пояснил заместитель генерального директора завода Александр Машко.

В этом году на летнюю подработку устроились 29 тысяч студентов – на пять тысяч больше, чем в 2019-м. Студотряды работают по семи направлениям: строительное, сельскохозяйственное, педагогическое, экологическое, сервисное, производственное и медицинское. На некоторые специальности даже проводили конкурс. Особо популярны у молодежи сельскохозяйственное и строительное направления. Студентам доверяют даже важные объекты страны.

«В Гомеле – строительство средней школы в микрорайоне №21. В Гродно – реконструкция комплекса зданий городской больницы. В Могилеве – строительство больницы в микрорайоне Казимировка. В Минске – третья линия метрополитена», – отметила командир Республиканского штаба студенческих отрядов Надежда Шаховская.

Студотрядовцам предоставляют жилье и питание. К тому же это не просто работа «от звонка до звонка», но и новые впечатления.

«Для ребят мы планируем различные развлекательные мероприятия, прорабатываем варианты прогулок на байдарках и пейнтбол», – говорит командир студенческого отряда Владислав Трепачко.

Свои коррективы в это трудовое лето внесла пандемия. Раньше молодежь Беларуси и России работала вместе, например, на строительстве Белорусской АЭС. Но в этот раз все трудятся в пределах своей страны.



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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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В спецовках к конвейеру становятся будущие управленцы, экономисты и бухгалтеры. Ребят привлекает не только заработок.
 
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