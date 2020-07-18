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Из Минска в Каир – прямым рейсом: Беларусь и Египет обсудили перспективы авиамаршрута

18.07.2020 16:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из Минска в Каир – прямым рейсом: Беларусь и Египет обсудили перспективы авиамаршрутаМинска в Каир – прямым рейсом: Беларусь и Египет обсудили перспективы авиамаршрута" class="one-news__figure-img">

Из Минска в Каир – прямым рейсом. Перспективы авиамаршрута обсуждались сегодня в белорусской столице на встрече Министра спорта и туризма Беларуси с главой Министерства туризма и по делам древностей Египта. 

Ведь пляжный сезон в Африканской стране – круглый год. К тому же, можно познакомиться с богатым культурным наследием древнейшей цивилизации. Идей, как сделать отдых по-арабски колоритным, много. Это и круизы по рекам, сафари, экскурсии по мечетям и музеям. Рассмотрели и актуальные вопросы безопасности. Египетский министр отметил: те группы путешественников, которые успели побывать в его стране после открытия границ, вернулись абсолютно здоровыми. 

Накануне Египетская делегация успела познакомиться с Беларусью. Агро-, эко- и промышленный туризм – для большинства путешественников из страны пирамид такой отдых пока в новинку. Но это обещают исправить. Туристические маршруты для гостей из Египта уже прорабатываются.

 

 

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Из Минска в Каир – прямым рейсом. Перспективы авиамаршрута обсуждались сегодня в белорусской столице на встрече Министра спорта и туризма Беларуси с главой...
 
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