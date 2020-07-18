Из Минска в Каир – прямым рейсом: Беларусь и Египет обсудили перспективы авиамаршрута

Источник материала: ОНТ

Минска в Каир – прямым рейсом: Беларусь и Египет обсудили перспективы авиамаршрута" class="one-news__figure-img">

Из Минска в Каир – прямым рейсом. Перспективы авиамаршрута обсуждались сегодня в белорусской столице на встрече Министра спорта и туризма Беларуси с главой Министерства туризма и по делам древностей Египта.

Ведь пляжный сезон в Африканской стране – круглый год. К тому же, можно познакомиться с богатым культурным наследием древнейшей цивилизации. Идей, как сделать отдых по-арабски колоритным, много. Это и круизы по рекам, сафари, экскурсии по мечетям и музеям. Рассмотрели и актуальные вопросы безопасности. Египетский министр отметил: те группы путешественников, которые успели побывать в его стране после открытия границ, вернулись абсолютно здоровыми.

Накануне Египетская делегация успела познакомиться с Беларусью. Агро-, эко- и промышленный туризм – для большинства путешественников из страны пирамид такой отдых пока в новинку. Но это обещают исправить. Туристические маршруты для гостей из Египта уже прорабатываются.

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