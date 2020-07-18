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«Довольно пасмурная, очень ветреная». Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Казалось лето входит в привычное русло. Но не тут-то было. Синоптики предупреждают: со среды вновь похолодает. В понедельник погоду в стране сделает неустойчивая тёплая воздушная масса южных широт. А уже к среде к нам придет неустойчивая холодная воздушная масса с севера Балтики, рассказали в программе
Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Казалось лето входит в привычное русло. Но не тут-то было. Синоптики предупреждают: со среды вновь похолодает. В понедельник погоду в стране сделает неустойчивая...
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