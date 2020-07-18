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Без связи поколений у нас не будет ни страны, ни нации — Игорь Карпенко

19.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Без связи поколений у нас не будет ни страны, ни нации — Игорь Карпенко

Без связи поколений у нас не будет ни страны, ни независимости, ни нации. Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко, отвечая на вопросы молодежи во время республиканского проекта «Открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра», передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко отметил, что сейчас другая молодежь и нужно искать новые подходы для общения с ней. «Надеюсь, вы нам в этом поможете», — обратился он к представителям БРСМ.

«Прекрасно, когда ты уверен в своем будущем, видишь будущее своих внуков. Ведь глубокий смысл жизни — в неразрывной связи поколений. Если нам позволят эту связь нарушить, то у нас не будет ни страны, ни независимости, ни нации», — отметил он.

Глава ведомства рассказал, что сейчас в Беларуси создают концепцию молодежной политики до 2030 года. На основе документа будет разрабатываться в дальнейшем и законодательная база в этом направлении. Также обсуждаются варианты определенных льгот для ребят, которые после девятого класса пошли получать профессионально-техническое образование, освоили специальность, начали работать и решили поступать в вузы. «Вот там нужно создать преференции. Вплоть до того, что если они будут поступать на заочную форму или вечернее отделение, то брать их вне конкурса», — добавил Игорь Карпенко.

В Витебске сегодня БРСМ под слоганом «Сохраняя — приумножаем!» дал старт республиканскому проекту «Открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра». В ближайшее время по стране пройдет более 200 подобных мероприятий с дискуссиями на различные темы.

 
Теги: Витебск
 
 
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Без связи поколений у нас не будет ни страны, ни независимости, ни нации. Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко, отвечая на вопросы молодежи во...
 
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