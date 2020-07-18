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18-й тур «Беларусбанк – высшей лиги»: «Витебск» обыграл «Смолевичи»

18.07.2020 20:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Набирает обороты 18-й тур «Беларусбанк – высшей лиги». На 18 июля было запланировано два матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. Результат одного поединка уже известен.

18-й тур «Беларусбанк – высшей лиги»: «Витебск» обыграл «Смолевичи»

«Витебск» на своем поле принял аутсайдера турнира «Смолевичи» и смог добыть непростую победу. Первая часть встречи завершилась без забитых мячей, а во втором тайме болельщики увидели взятие ворот: на 56-й минуте пенальти реализовал форвард хозяев Ион Николаеску. Для молдаванина этот мяч стал 9-м в нынешнем чемпионате. «Северяне» набрали 26 очков. Это 7-е место. «Смолевичи» остались на 15-й позиции.

18-й тур «Беларусбанк – высшей лиги»: «Витебск» обыграл «Смолевичи»

18 июля также пройдет встреча в Бресте: «Рух» примет БАТЭ.

Люди в материале: Ион Николаеска

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Набирает обороты 18-й тур «Беларусбанк – высшей лиги». На 18 июля было запланировано два матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. Результат...
 
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