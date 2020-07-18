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«Славянский базар»: как живет фестивальный Витебск
18.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Витебск продолжает жить музыкальным фестивалем. Там проходит «Славянский базар» – один из немногих конкурсов, который не поставили на паузу из-за пандемии. Поют не только в летнем амфитеатре, но и на улицах города. Чем живет фестивальный Витебск, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Витебск, кажется, совсем забыл про сон. У жителей города и его гостей сейчас бессонные ночи, да и днем тоже вряд ли поспишь. Музыка, действительно, практически не смолкает. Сегодня выходной, поэтому людей стало еще больше. Многие приходят в город мастеров. Народные умельцы продают самые различные сувениры: изделия из глины, дерева. А еще здесь можно найти всякие вкусности.
Но в
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Поют везде: не только на основных площадках, но и на улицах города. Народные умельцы предлагают гостям самые разные сувениры, а юные конкурсанты готовятся к...
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