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«Славянский базар»: как живет фестивальный Витебск

18.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Витебск продолжает жить музыкальным фестивалем. Там проходит «Славянский базар» – один из немногих конкурсов, который не поставили на паузу из-за пандемии. Поют не только в летнем амфитеатре, но и на улицах города. Чем живет фестивальный Витебск, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Витебск, кажется, совсем забыл про сон. У жителей города и его гостей сейчас бессонные ночи, да и днем тоже вряд ли поспишь. Музыка, действительно, практически не смолкает. Сегодня выходной, поэтому людей стало еще больше. Многие приходят в город мастеров. Народные умельцы продают самые различные сувениры: изделия из глины, дерева. А еще здесь можно найти всякие вкусности.

«Весь мед – этого года. Чисто василькового у нас нет, но у нас есть луговой с добавлением всего что растет на лугу: это и василек, и клевер, и верестянка. Есть лесной мед: черника, брусника, клюква», – рассказала продавщица Виктория Манько.

«Людям всегда был интересен такой промысел. Здесь все изделия ремесленные: из шерсти собачьей, козьей, кроличьего пуха», – отметила мастер народных ремесел Татьяна Арсеньева.

Но в Витебске сейчас все-таки не все развлекаются. Кто-то даже очень волнуется. У участников детского песенного состязания сегодня первый конкурсный день. Кстати, в том году юные вокалисты впервые выступают на открытом воздухе. Для них соорудили сцену. Всего в детском конкурсе соревнуется 17 вокалистов. Среди них ребята из Молдовы, Армении, Казахстана и Финляндии.

«Мне всегда хочется их поддержать. Потому что дети, они все прекрасные, все милые, их нужно любить это самое главное. И, мне кажется, нужно быть просто объективным, с холодным расчетом, как бы это не было тяжело. Победит сильнейший», – уверен член жюри детского музыкального конкурса (Украина) Влад Сытник.

Взрослый конкурс пройдет завтра. Особенности этого года в том, то конкурсанты споют и славянские и мировые хиты в один день. Напомню, что наша телерадиокомпания определит своего фаворита. И уже по традиции вручит денежную премию. Ну, а мы продолжаем следить за фестивальным Витебском. Сегодня здесь еще день молодежи.



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Теги: Витебск
 
 
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Поют везде: не только на основных площадках, но и на улицах города. Народные умельцы предлагают гостям самые разные сувениры, а юные конкурсанты готовятся к...
 
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