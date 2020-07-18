ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Нужны ли Беларуси свои музыкальные конкурсы? Отвечает Ирина Дорофеева

19.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

О достижениях в сфере культуры рассказали в документальном фильме СТВ «Свой путь. Расцвет культуры».

Дмитрий Боярович, СТВ:
Вы были в своё время одной из первых, из немногих артистов, кто привносил, пропагандировал белорусскоязычный материал. 

Нужны ли Беларуси свои музыкальные конкурсы? Отвечает Ирина Дорофеева

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Было очень трудно любить своё. Мы ещё жили по меркам того большого пространства Советского Союза. И естественно, мы (и это осталось в нашем менталитете сегодня) всегда смотрим, что происходит в мире, что происходит на Западе, что происходит в России. И очень трудно реализовать себя, свою творческую индивидуальность, неповторимость, не быть ни на кого похожим.

Я понимала, что белорусские песни это белорусская душа. И это то, что нельзя сделать наигранно, с каким-то дополнительным, специальным пафосом. То есть если это есть, это всегда полюбят белорусы. Потому что это наши корни, это наша история. 

Дмитрий Боярович:
Нужны нам свои музыкальные конкурсы, телешоу?

Нужны ли Беларуси свои музыкальные конкурсы? Отвечает Ирина Дорофеева

Ирина Дорофеева:
Да, естественно! Потому что я с трепетом вспоминаю все конкурсы, на которых я принимала участие. И могу сказать, что только благодаря им, вот в этой конкурентной борьбе понимаешь, как становиться профессионалом, к чему стремиться.

Доброе телевидение никто не отменял. И мы помним все проекты, которые были на наших телеканалах ведущих. Это и «Звёздный дилижанс», и «Академия талантов», и «Еврофест». Это то, что стимулирует молодёжь создавать новые песни, новые произведения.

Дмитрий Боярович:
Почему нам на взрослом «Евровидении» не очень везёт. Не очень получается?

Ирина Дорофеева:
Я всегда говорю: просто звезды не сложились. Или не сложилось у одной «звезды»  победить от Беларуси.

Люди в материале: Ирина Дорофеева, Дмитрий Боярович

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О достижениях в сфере культуры рассказали в документальном фильме СТВ «Свой путь. Расцвет культуры». Дмитрий Боярович, СТВ:Вы были в своё время одной из первых, из...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Минск и минчане» за 18.07.2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика