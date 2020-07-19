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Делаем торт из кабачков. 3 ингредиента и 5 минут

19.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Кабачки и цуккини – это универсальные овощи, которые можно употреблять как в сыром, так и в готовом виде. Простой рецепт дали в программе «Плюс-минус».

Не знаете, что приготовить из цуккини? Вот оригинальный сытный рецепт

Вадим Парханович, шеф-повар:
Сделаем торт из цуккини. Нарезаем томат и цуккини и обжариваем на сковороде.

Делаем торт из кабачков. 3 ингредиента и 5 минут

Из наших овощей мы собираем торт: прослаиваем цуккини и томат фетой.

Делаем торт из кабачков. 3 ингредиента и 5 минут

Запекаем наше блюдо при 180 градусах 5 минут.

Люди в материале: Вадим Парханович

 
 
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Кабачки и цуккини – это универсальные овощи, которые можно употреблять как в сыром, так и в готовом виде. Простой рецепт дали в программе «Плюс-минус». Не знаете,...
 
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