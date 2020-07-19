Делаем торт из кабачков. 3 ингредиента и 5 минут

Источник материала: СТВ

Кабачки и цуккини – это универсальные овощи, которые можно употреблять как в сыром, так и в готовом виде. Простой рецепт дали в программе «Плюс-минус» .

Не знаете, что приготовить из цуккини? Вот оригинальный сытный рецепт

Вадим Парханович, шеф-повар:

Сделаем торт из цуккини. Нарезаем томат и цуккини и обжариваем на сковороде.





Из наших овощей мы собираем торт: прослаиваем цуккини и томат фетой.





Запекаем наше блюдо при 180 градусах 5 минут.