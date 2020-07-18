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Райский уголок обустроили в Национальном парке «Нарочанский»

20.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Райский уголок обустроили в Национальном парке «Нарочанский»

Фото носит иллюстративный характер

Необычный флористический проект разместился на территории Национального парка «Нарочанский», сообщил телеканал «Беларусь-1».

Основная цель проекта — выращивание лекарственных растений, их обработка и использование в лечебных целях. На территории экскурсионно-туристического комплекса «Аптекарский сад» произрастают лаванда, эхинацея, календула и многие другие.

— На небольшой площади, около полутора гектаров, растет более 250 растений. У нас скоро зацветут разные сорта лилий. Кроме того, в прошлом году появились розы — благоухают вовсю. Весь комплекс разделен на тематические зоны, можно прийти в «Сонное царство» и окунуться в прохладный аромат   мяты, либо заглянуть в «Ледниковый период» и умыться утренней росой, — рассказала экскурсовод туристического комплекса «Аптекарский сад» Анна Казакевич.

Экспозиция пользуется большой популярностью у посетителей парка.

mlyn.by.


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Фото носит иллюстративный характер Необычный флористический проект разместился на территории Национального парка «Нарочанский», сообщил телеканал «Беларусь-1»....
 
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