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Ученые из БГУ разработали «умные окна» — они сами могут становиться матовыми или прозрачными

18.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Ученые из БГУ разработали «умные окна» — они сами могут становиться матовыми или прозрачными

Фото носит иллюстративный характер

Как объясняют в пресс-службе вуза, умные окна представляют собой жидкокристаллические панели, которые в зависимости от внешних факторов из прозрачных меняются в матовые и наоборот. Светопропускаемость окон сохраняется при любом состоянии.

Управляются умные окна переменным электрическим полем, поступающим из специального блока. Он подает необходимый сигнал для переключения панели из одного состояния в другое.

Умные окна можно использовать как альтернативу обычным стеклянным. Инновационная разработка защищает помещение от  солнечного света, проникновения ультрафиолетового излучения и частично блокирует инфракрасное. Это позволяет пользователю отказаться от штор и жалюзи.

Новацию ученых БГУ можно использовать как информационное табло, заменяя бумажные ценники в торговых центрах. Это позволит дистанционно изменять стоимость и наименование товара по всей торговой точке с централизованного блока управления на компьютере. Также специфика умных окон позволяет применять их в качестве автомобильного солнцезащитного козырька и табло на панели управления.

При попадании солнечного света осуществляется автоматическое затемнение места на козырьке, куда направлен взгляд водителя.  Эта функция поддерживается с помощью электроники, отслеживающей положение глаз, и программного блока управления. Область применения умных окон может быть расширена за счет использования их внутри офисных помещений, в самолетах и др.

В вузе сообщают, что новация не имеет аналогов на постсоветском пространстве.

mlyn.by.


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