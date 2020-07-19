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Александр Шакутин: Любое общество должно жить по законам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Попытки некоторых людей дестабилизировать ситуацию в стране вызывают недоумение. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА
Александр Шакутин:
Шакутин отметил, что Беларусь за годы независимости прошла большой путь в своем развитии, и подчеркнул: «Самое главное, что сделано – мы получили собственную страну, то есть независимое, суверенное государство, в котором у каждого появились равные возможности для реализации своих идей. И тот, кто сегодня работает, а не ждет с моря погоды, достигает той цели, которую ставит перед собой или своим коллективом».
Александр Шакутин:
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Новости Беларуси. Попытки некоторых людей дестабилизировать ситуацию в стране вызывают недоумение. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал...
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