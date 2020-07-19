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Александр Шакутин: Любое общество должно жить по законам

19.07.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Попытки некоторых людей дестабилизировать ситуацию в стране вызывают недоумение. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал председатель Совета директоров ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» Александр Шакутин

Александр Шакутин:
Я никогда этого не понимал и, наверное, не пойму. Любое общество должно жить по законам, именно они регламентируют наше поведение. Если мы не будем соблюдать законы в общественных местах и на производстве, если не будем законопослушными, мы никогда не создадим государство, в котором все будут жить комфортно и уверенно смотреть в будущее.

Шакутин отметил, что Беларусь за годы независимости прошла большой путь в своем развитии, и подчеркнул: «Самое главное, что сделано – мы получили собственную страну, то есть независимое, суверенное государство, в котором у каждого появились равные возможности для реализации своих идей. И тот, кто сегодня работает, а не ждет с моря погоды, достигает той цели, которую ставит перед собой или своим коллективом».

Александр Шакутин:
Только за последние 10 лет мы вложили в развитие производства $480 млн. За 20 лет создали 125 новых моделей и модификаций машин, которые работают во всех отраслях экономики не только Беларуси, но и более чем 40 стран мира. Мы с нуля создали заводы, реконструировали и модернизировали их. Сегодня на многих наших предприятиях созданы идеальные условия для работы, соответствующие мировому уровню, что в том числе отражается и на качестве производимого продукта (здесь подробнее).

Люди в материале: Александр Шакутин

 
 
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Новости Беларуси. Попытки некоторых людей дестабилизировать ситуацию в стране вызывают недоумение. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал...
 
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