ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси День металлурга отмечают больше семи с половиной тысяч человек

19.07.2020 16:54 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Беларуси День металлурга отмечают больше семи с половиной тысяч человек

«Стальная» опора промышленности страны. Сегодня больше семи с половиной тысяч человек в Беларуси отмечают свой профессиональный праздник – День металлурга. Поздравления работникам отрасли направил Президент. Александр Лукашенко отметил вклад металлургов в укреплении экономики и пожелал им крепкого, как сталь, здоровья.  

Трубы, проволоки и тросы, металлоконструкции – белорусскую продукцию знают далеко за пределами страны. На экспортной карте – свыше 40 государств. Это и Россия, Литва, Украина, Польша, Германия. Только за первое полугодие металлургические предприятия Минска поставили на внешние рынки продукции на сумму около 100 миллионов долларов. Ежегодно около 80% производимых материалов отправляет на экспорт и Белорусский металлургический завод. 

Сегодня белорусский «металлургический гигант» работает при полной загрузке. В этом месяце на круги своя возвращается количество заказов из-за рубежа. Сейчас на этапе испытаний и сертификации около полусотни новых изделий. С европейскими партнерами завод готов рассмотреть вариант поставок деталей для электромобилей. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Стальная» опора промышленности страны. Сегодня больше семи с половиной тысяч человек в Беларуси отмечают свой профессиональный праздник – День металлурга....
 
Новости дня
Новости разные
 
На саммите ЕС пытаются разрешить финансовый вопрос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь
19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика