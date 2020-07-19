В Беларуси День металлурга отмечают больше семи с половиной тысяч человек

Источник материала: ОНТ

«Стальная» опора промышленности страны. Сегодня больше семи с половиной тысяч человек в Беларуси отмечают свой профессиональный праздник – День металлурга. Поздравления работникам отрасли направил Президент. Александр Лукашенко отметил вклад металлургов в укреплении экономики и пожелал им крепкого, как сталь, здоровья.

Трубы, проволоки и тросы, металлоконструкции – белорусскую продукцию знают далеко за пределами страны. На экспортной карте – свыше 40 государств. Это и Россия, Литва, Украина, Польша, Германия. Только за первое полугодие металлургические предприятия Минска поставили на внешние рынки продукции на сумму около 100 миллионов долларов. Ежегодно около 80% производимых материалов отправляет на экспорт и Белорусский металлургический завод.

Сегодня белорусский «металлургический гигант» работает при полной загрузке. В этом месяце на круги своя возвращается количество заказов из-за рубежа. Сейчас на этапе испытаний и сертификации около полусотни новых изделий. С европейскими партнерами завод готов рассмотреть вариант поставок деталей для электромобилей.

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