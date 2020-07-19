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МЗКТ создает новый легкобронированный автомобиль для поставок на экспорт

19.07.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский завод колесных тягачей разрабатывает новый легкобронированный автомобиль в экспортном варианте, сообщили в Государственном военно-промышленном комитете Республики Беларусь.



Новинка представляет собой 5-местный легкобронированный автомобиль (далее - ЛБА) МЗКТ-490101. Он имеет модульную компоновку и предназначен для перевозки и защиты экипажа от поражения стрелковым оружием и поражающих факторов взрывных устройств.

ЛБА МЗКТ-490101 является полноприводным, с колесной формулой 4х4. Грузоподъемность составляет 1800 кг. Имеется грузовой (багажный) осек.

Силовая установка ЛБА состоит из 6-литрового двигателя Doosan DL06 (Корея) мощностью 270 л.с. и 6-скоростной автоматической гидромеханической передачи Allison (США). Двухскоростная раздаточная коробка компании ADS (Чехия) соединена в единый силовой агрегат с двигателем и трансмиссией.

Применение импортных двигателя, трансмиссии и раздаточной коробки, а также климатическое исполнение от -15 °C до +55 °C говорит о том, что новый ЛБА ориентирован для поставок на экспорт. 

ЛБА МЗКТ-490101 отличают новые дизайн и концепция бронезащиты. Корпус ЛБА 4-дверный, оборудован энергопоглощающими сиденьями, фальшполом, а также противоминным поддоном. В дверях имеются бойницы. На крыше корпуса установлен поворотный люк с возможностью замены на огневой модуль. Уровень баллистической защиты - 2, противоминной - 2а/2b по STANAG 4569.

Новый ЛБА будет укомплектован бортовой информационно-управляющая системой, которая осуществляет контроль параметров шасси и вывод информации на один из двух цветных графических дисплеев, а также системой кругового видеообзора.

Для жизнеобеспечения экипажа предусмотрены системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также независимый вытяжной вентилятор. Моторный отсек оборудован автоматической системой пожаротушения. 


Плавность хода обеспечивается независимой, рычажно-пружинной подвеской с амортизаторами, а высокая проходимость - наличием полного дифференциального привода с возможностью блокировки, высокого клиренса - не менее 450мм, а также наличие системы регулирования давления воздуха в шинах и применения в колесах устройства Runflat. В дополнение ко всему автомобиль будет оборудован электрической лебедкой самовытаскивания с тяговым усилием 7,4 тонны.

Несмотря на разницу в индексе всего в одну цифру, новый ЛБА заметно отличается от бронеавтомобиля МЗКТ-490100 (Volat V1), который был впервые представлен в 2016 году.
 
 
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Минский завод колесных тягачей разрабатывает новый легкобронированный автомобиль в экспортном варианте, сообщили в Государственном военно-промышленном...
 
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