В полуфинале Кубка Англии по футболу «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити»

Источник материала: ОНТ

В полуфинале Кубка Англии по футболу лондонский «Арсенал» на Уэмбли обыграл «Манчестер Сити» – 2:0.

«Канониры» повели в счете в середине первого тайма после точного удара Пьера-Эмерика Обамеянга. После перерыва «Сити» создал несколько голевых моментов, но отыграться команде Пепа Гвардиолы не удалось. А на 71-ой минуте «Арсенал» удвоил преимущество. Обамеянг реализовал выход один на один с Эдерсоном и установил окончательный счет. В финале Кубка Англии «Арсенал» сыграет с победителем поединка «Манчестер Юнайтед» – «Челси». Этот матч начнется сегодня в 8 вечера.

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