ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В полуфинале Кубка Англии по футболу «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити»

19.07.2020 17:47 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В полуфинале Кубка Англии по футболу «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити»

В полуфинале Кубка Англии по футболу лондонский «Арсенал» на Уэмбли обыграл «Манчестер Сити» – 2:0.

«Канониры» повели в счете в середине первого тайма после точного удара Пьера-Эмерика Обамеянга. После перерыва «Сити» создал несколько голевых моментов, но отыграться команде Пепа Гвардиолы не удалось. А на 71-ой минуте «Арсенал» удвоил преимущество. Обамеянг реализовал выход один на один с Эдерсоном и установил окончательный счет. В финале Кубка Англии «Арсенал» сыграет с победителем поединка «Манчестер Юнайтед» – «Челси». Этот матч начнется сегодня в 8 вечера. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В полуфинале Кубка Англии по футболу лондонский «Арсенал» на Уэмбли обыграл «Манчестер Сити» – 2:0. «Канониры» повели в счете в середине первого тайма после...
 
Новости дня
Новости разные
 
В чемпионате Беларуси по футболу проходят матчи 18-го тура
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь
19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика