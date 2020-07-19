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Родион Газманов о «Славянском базаре – 2020»: «Это возможность прикоснуться наконец к живому зрителю»

19.07.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Этот 29-й «Славянский базар» по праву может зваться уникальным. Фестиваль не закрыл свои двери, как сделали многие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Родион Газманов о «Славянском базаре – 2020»: «Это возможность прикоснуться наконец к живому зрителю»

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Родион Газманов о «Славянском базаре – 2020»: «Это возможность прикоснуться наконец к живому зрителю»

Родион Газманов, певец:
Публика громкая, публика отзывчивая, очень искренняя – это тоже очень важно.

Кристина Федорович, корреспондент:
Что для вас «Славянский базар»?

Родион Газманов:
Это возможность встретиться с огромным количеством своих друзей и знакомых. Наконец-то артистов всех собрали в одном месте. И, конечно, еще раз после карантина это возможность прикоснуться наконец к живому зрителю. Это тоже важно.

Люди в материале: Родион Газманов

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Этот 29-й «Славянский базар» по праву может зваться уникальным. Фестиваль не закрыл свои двери, как сделали многие, сообщили в программе...
 
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