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Родион Газманов о «Славянском базаре – 2020»: «Это возможность прикоснуться наконец к живому зрителю»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Этот 29-й «Славянский базар» по праву может зваться уникальным. Фестиваль не закрыл свои двери, как сделали многие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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Родион Газманов, певец:
Кристина Федорович, корреспондент:
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Родион Газманов о «Славянском базаре – 2020»: «Это возможность прикоснуться наконец к живому зрителю»
Новости Беларуси. Этот 29-й «Славянский базар» по праву может зваться уникальным. Фестиваль не закрыл свои двери, как сделали многие, сообщили в программе...
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