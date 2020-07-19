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У Сергея Михалка и актрисы Светланы Зеленковской родился третий сын!

19.07.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Счастливая Светлана Зеленковская рассказала радостную весть в соцсетях:


«Вчера я стала мамой четверых! 18.07.2020 в 12-12 пришел Новый человек в этот мир - МИРОН ! Мирон Сергеевич Михалок вес: 3380, рост: 53. Пришел легко! Потому что, Мир Он! Как и при каких обстоятельствах произошло сие чудное событие, я напишу попозже,п отому как мне надо собраться с мыслями, чтобы преподнести эту информацию, я и действующие лица до сих пор в шоке пока , но всё было очень интересно и удивительно! Я бы даже сказала, ошеломительно! Мир он такой: удивительный, поразительный, ошеломительный!!!» - написала она.

Сергей Михалок написал пост чуть раньше – но так загадочно, что поняли лишь самые близкие: «Появление важной персоны. Главного Михалка. Нового».

Напомним, у пары уже есть два совместных сына Макар (7 лет) и Федор (1 год), а Мирон - третий. При этом у Сергея Михалка от первого брака есть старший сын Павел, он тоже музыкант и играет в сайд-проекте отца Drezden. А у Светланы от первого брака также есть дочь Аксинья. При этом счастливые родители уже давно перешагнули 40-летний рубеж (Сергею 48 лет, а Светлане 43), но их это совершенно не смущает.

- Время активной жизни у людей становится дольше, ее качество улучшается, да и в плане медицины появилось много новых идей. Посмотри, вон Сергей в своем возрасте даст фору 20-летним в плане активности, - говорила Светлана в интервью нам.

Так что, кто знает – может, они еще и за девочкой через год в роддом сходят…
 
 
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Счастливая Светлана Зеленковская рассказала радостную весть в соцсетях:
 
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