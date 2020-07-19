|
Вникать в проблемы каждого и помогать на уровне государства. Проводим один день с сенатором Виктором Чайчицем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поговорим о том, как работает вертикаль власти в Беларуси. И главный критерий здесь, как, собственно, для любого государства – вопрос коммуникаций с гражданами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Иными словами – «рецепты» быстрого решения самых насущных проблем.
И здесь у нас наработан весьма неплохой опыт. Личные приемы граждан, прямые телефонные линии, общественные приемы – вариантов быть услышанным масса, а для власти республиканского уровня это еще и возможность оценить, насколько расторопны чиновники на местах.
Ну и, конечно, еще один момент – эффективность законов. Чтобы они, как говорят, работали, законотворцам нужно и по стране поездить, и с людьми пообщаться, и зарубежный опыт изучить.
Ранее утро, столичный парк. Именно здесь и встречаемся с человеком, за плечами которого немалый опыт работы в Совете Республики – более 4 лет.
Юлия Стриго, корреспондент СТВ:
Виктор Чайчиц, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству:
Виктор Чайчиц пришел в Совет Республики в 2016 году. Изначально избрался от Брестской области. Сейчас уже год работает в качестве сенатора от Минска. Сам же родом из деревни Здитово Березовского района. Именно оттуда и началась его общественная деятельность. А потому среди множества своих наград особенно ценным считает звание почетного жителя родной деревни.
Виктор Чайчиц:
Здитовская школа. В гости к своим учителям и нынешним школьникам Виктор Чайчиц заезжает нередко. Тем более что и учреждение, и сенатора сейчас связывает общее дело.
Еще в 70-е учеником он создавал музей обороны Здитово во время Великой Отечественной войны. Спустя годы музей возродили. Самостоятельно собранные экспонаты и реальные истории, рассказанные сельчанами. Вот она – живая история родного края.
Год малой родины для сенатора начался более 10 лет назад. Виктор Чайчиц помог школе оборудовать новую спортивную площадку, благоустроить территорию. И сейчас школьные спартакиады, сельские праздники и памятные даты не остаются без внимания сенатора.
Татьяна Ажежа, заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы деревни Здитово:
Районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Специальным образованием здесь охвачены 160 детей. Каждому оказывается комплексная психологическая, медико-педагогическая помощь. С 2016 года центр под патронажем сенатора.
Благодаря совместной работе местных органов власти и представителей Совета Республики в центре недавно появился новый диагностический кабинет.
Галина Жук, директор Березовского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
Для более качественного обследования в нашем диагностическом кабинете благодаря Виктору Ивановичу была закуплена аппаратура. Это позволяет более качественно производить диагностику детей, а их проходит более 1000 в год. И этот наш кабинет является одним из лучших в области.
Сейчас идет закупка специального транспорта для подвоза детей-инвалидов. Очень важный аспект, ведь в центр доставляются ребята со всего района. Также в 2020 году, в начале сентября здесь откроется новый компьютерный класс.
На этот рабочий день у адвоката Виктора Чайчица запланированы встречи с коллегами из двух Постоянных комиссий: по экономике и законодательству. На повестке дня – поправки в закон о реализации имущественных прав. Повод для совещания – обращение гражданина.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству:
Получилась такая ситуация, что это согласие не было получено. Мы видели эту проблему. Пригласили Виктора Ивановича Чайчица как руководителя Республиканской коллегии адвокатов для того, чтобы заслушать его мнение.
Мы договорились о том, что сформулируем наше предложение от обеих комиссий по вопросам совершенствования действующего законодательства.
Юлия Стриго:
Виктор Чайчиц:
Здесь важно отметить, что общение с гражданами дает какую-то информацию, что надо изменить в нашем законодательстве, как его совершенствовать.
Большую часть своего дня сенатор проводит на своем основном рабочем месте. Виктор Чайчиц уже как 10 лет возглавляет Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов. Его главная задача – организовать юридическую помощь, направить человека к профессионалу.
Кстати, выбор есть. Сегодня в Беларуси более 2 тысяч адвокатов. Наши специалисты работают в связке с международными коллегами. Именно Виктор Чайчиц в свое время стал инициатором проведения на территории Беларуси первой международной конференции по актуальным проблемам адвокатской деятельности в странах СНГ и Балтии.
Виктор Чайчиц:
Сегодня Виктор Чайчиц в том числе и представитель парламентского собрания Союзного государства. И где бы он ни работал, руководствуется одним принципом – внимание к людям. Такой подход к делу не остался незамеченным и главой государства.
Виктор Чайчиц:
Но самое главное и для адвоката, и для члена Совета Республики – это любить людей. Здесь надо иметь терпение, чтобы выслушать этих людей, где-то принять их боль, понимать их, почему они находятся в таком состоянии. Здесь такие общие «рецепты» не подходят.
Слушать и слышать. Вот он – девиз сенатора Чайчица. Когда ты живешь интересами своих избирателей и по-настоящему вникаешь в проблемы тех, кто рядом, только тогда и возможны законы, которые будут реально работать на благо общества.
Виктор Чайчиц:
Ни один вопрос, который пришел в Совет Республики – устно или письменно, он не должен остаться без надлежащего разбирательства, контроля и внимания. И это требование все члены Совета Республики выполняют.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вникать в проблемы каждого и помогать на уровне государства. Проводим один день с сенатором Виктором Чайчицем
Новости Беларуси. Поговорим о том, как работает вертикаль власти в Беларуси. И главный критерий здесь, как, собственно, для любого государства – вопрос...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)